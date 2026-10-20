MotoGP | Ufficiale, Diogo Moreira in Honda HRC

La Honda ha scelto, sarà Diogo Moreira ad affiancare Fabio Quartararo nella rinnovata line-up che li vedrà protagonisti nella nuova era della MotoGP, quella della 850cc.

Il pilota brasiliano che molto bene si sta comportando con il Team LCR di Lucio Cecchinello è stato promosso nella squadra Factory ed andrà ad affiancare l’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo. Di seguito il comunicato ufficiale.

Honda Racing Corporation (HRC) è lieta di annunciare che Diogo Moreira entrerà a far parte del team ufficiale Honda HRC Castrol per il Campionato del Mondo MotoGP 2027 con un accordo pluriennale, affiancando Fabio Quartararo all’inizio di una nuova era.

Il brasiliano, 22 anni, arriva dal team LCR Honda, con cui sta disputando la sua stagione da rookie nella classe regina dopo aver firmato un contratto con HRC in seguito all’impressionante stagione nel Campionato del Mondo Moto2. Con cinque vittorie, 13 podi e nove pole position tra le classi leggere e intermedie, l’ascesa di Moreira dal suo debutto nel Motomondiale nel 2022 fino alla MotoGP nel 2026 è stata fulminea.

Campione del Mondo Moto2 nel 2025, al suo quarto anno sulle scene iridate, Moreira conquistò la sua prima vittoria nella categoria intermedia ad Assen, un successo che gli consentì di recuperare terreno in classifica fino a laurearsi campione. La combinazione di velocità pura, abilità in gara e sangue freddo nei momenti decisivi ha convinto HRC che fosse pronto per la MotoGP e destinato a diventare una delle stelle del futuro.

Il suo primo anno nella classe regina ha confermato quel giudizio. Moreira ha affrontato la stagione con un piano ben preciso, costruendo passo dopo passo fiducia e conoscenza della Honda RC213V fino al weekend della svolta nel GP di Catalogna, dove ha ottenuto il suo primo piazzamento nella top ten. Da quel momento ha lottato con continuità per essere il miglior pilota Honda nella maggior parte delle gare. Il suo primo podio in una Sprint, ottenuto nella gara di casa di HRC a Motegi, ha dimostrato di essere pronto per il team ufficiale.

Il numero 11 affiancherà Fabio Quartararo nel team Honda HRC Castrol grazie a un contratto pluriennale, proprio mentre il Campionato del Mondo MotoGP si prepara a entrare nell’era del nuovo regolamento tecnico. Un mix di esperienza vincente e talento giovane che porterà la formazione Honda HRC Castrol 2027 ad affrontare la nuova stagione con l’obiettivo di riportare Honda ai vertici della MotoGP.

Moreira non sarà il primo brasiliano a correre per il team ufficiale Honda nella classe regina: Alex Barros conquistò infatti quattro podi nel corso della stagione MotoGP 2004 in sella alla Honda RC211V.

Dichiarazioni Diogo Moreira Ingaggio Honda Factory

“È una sensazione fantastica entrare a far parte del team ufficiale Honda HRC in MotoGP. È qualcosa che ogni pilota sogna fin da bambino. Voglio ringraziare tutti in Honda HRC per la fiducia che hanno riposto in me e per avermi dato l’opportunità di compiere il prossimo passo di questo progetto.

Finora nel 2026 abbiamo fatto un ottimo lavoro per adattarci alla moto e le sensazioni per il futuro sono già molto positive per quello che abbiamo visto. Ovviamente devo anche ringraziare tutti in LCR che mi hanno aiutato nel mio adattamento alla MotoGP. L’intero team è stato fondamentale in questo percorso di crescita. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo anno e di contribuire a riportare Honda HRC dove merita di essere.”

Dichiarazioni Yuzuru Ishikawa – General Manager, Motorcycle Racing Division, Honda Racing Corporation Ingaggio Diogo Moreira

“Moreira ha sempre dimostrato di adattarsi rapidamente alle nuove moto, dal motocross alla Moto3, dalla Moto2 fino alla MotoGP. Questo è il segno di un pilota di grande talento e noi di HRC vogliamo continuare a sostenerlo nel prossimo passo della sua carriera e nella prossima fase del nostro piano per tornare a lottare per il Campionato del Mondo.

La prossima stagione avremo uno schieramento di piloti estremamente competitivo tra Honda HRC Castrol e il team LCR e sono certo che tutti si sproneranno a vicenda non solo per migliorare il proprio livello in pista, ma anche per aiutare gli ingegneri HRC a realizzare la migliore moto possibile in questa nuova era delle corse.”

Il suo posto in Honda LCR andrà a David Alonso, attuale rider Aspar Moto2 e già iridato della Moto3.

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