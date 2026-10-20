MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Australia 2026 a Phillip Island
Phillip Island si prepara all'ultimo grande capitolo della sua splendida storia
MotoGP Gp Australia Phillip Island MotoGP 2026 – Dalla sua prima apparizione nel calendario iridato nel 1989, Phillip Island ha regalato alcune delle pagine più memorabili della storia della MotoGP. Dal 1997 sede fissa del Gran Premio d’Australia, il tracciato oceanico è stato teatro di duelli epici, arrivi al fotofinish e battaglie che hanno deciso campionati. Ora, però, il circuito si prepara a salutare il Motomondiale: dal 2027 l’appuntamento australiano si trasferirà ad Adelaide.
Prima di voltare pagina, però, Phillip Island potrebbe ospitare uno dei weekend più importanti dell’intera stagione 2026. In vetta alla classifica ci sono appena due punti tra i due principali contendenti al titolo e, con cinque Gran Premi in appena sei settimane, ogni errore potrebbe risultare decisivo nella corsa iridata.
Martin contro Marquez: il duello continua a Phillip Island
In pochi avrebbero immaginato che Marc Marquez sarebbe uscito da Mandalika mantenendo esattamente lo stesso distacco con cui vi era arrivato. E invece il Campione del Mondo in carica ha limitato i danni, restando a soli due punti da Jorge Martin.
La domenica indonesiana è stata dominata dall’Aprilia, capace di monopolizzare le prime quattro posizioni, con Martin terzo al traguardo. Un risultato che ha permesso allo spagnolo di conservare il comando del campionato e arrivare in Australia con il vantaggio ancora intatto.
Phillip Island rappresenterà una nuova sfida per il pilota Aprilia in sella alla RS-GP26, ma i tifosi sperano di assistere a un’altra battaglia memorabile come quella andata in scena nel 2024, allora fu Marquez ad avere la meglio al termine di uno dei Gran Premi più spettacolari della stagione.
Nel 2026 Martin ha conquistato una sola vittoria, ma è salito sul podio nelle ultime tre gare. Marquez, invece, conta appena sei podi domenicali: un dato che potrebbe sembrare modesto, se non fosse che tutti e sei si sono trasformati in vittorie.
Bezzecchi rilancia la candidatura al titolo
Fino a poche settimane fa le ambizioni iridate di Marco Bezzecchi sembravano essersi ridimensionate sensibilmente. Il successo ottenuto a Mandalika, però, ha cambiato nuovamente il quadro.
Il pilota riminese arriva da cinque podi nelle ultime sei gare ed è tornato alla vittoria proprio in Indonesia. Pur pagando ancora 46 punti da Martin, il numero 72 resta matematicamente e concretamente in corsa per il campionato.
Vincitore della Sprint Race a Phillip Island nel 2025, Bezzecchi sembra aver ritrovato quella brillantezza che nella passata stagione gli aveva consentito di cambiare marcia nel finale del campionato. Con cinque appuntamenti ancora da disputare, il sogno mondiale è tutt’altro che svanito.
Gli altri possibili outsider, Ogura, Acosta e gli altri: la lotta alle spalle dei big
Alle spalle del trio di testa infuria una battaglia altrettanto intensa. Ai Ogura occupa la quarta posizione con un solo punto di margine su Pedro Acosta, reduce da un periodo difficile tra Giappone e Indonesia.
Anche Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez restano pienamente coinvolti nella lotta per le posizioni di vertice. Proprio Fernandez arriva in Australia galvanizzato dal secondo posto conquistato a Mandalika e da ricordi particolarmente positivi: nel 2025 ottenne infatti la sua prima vittoria in MotoGP proprio a Phillip Island, davanti a Di Giannantonio.
Più indietro, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia completano la top ten iridata. Aldeguer, tuttavia, sarà nuovamente assente a causa dell’infortunio alla mano rimediato a Lombok e verrà sostituito da Iker Lecuona.
La seconda metà della classifica resta estremamente compatta. Enea Bastianini, Luca Marini e Brad Binder sono racchiusi in pochi punti, mentre Fabio Quartararo continua a raccogliere risultati utili con la Yamaha.
Grande attenzione sarà riservata anche a Diogo Moreira, miglior rookie della stagione, e a Franco Morbidelli, separati da appena pochi punti. Johann Zarco cercherà invece di rinverdire il ricordo del successo ottenuto in Australia nel 2023.
Gli occhi del pubblico locale saranno però tutti per Jack Miller. Il pilota australiano si prepara infatti a disputare il suo ultimo Gran Premio di casa in MotoGP e sogna di salutare Phillip Island con una prestazione da protagonista dopo aver sfiorato il podio nella Sprint del 2025.
Nel frattempo Toprak Razgatlioglu torna su una pista che conosce bene grazie all’esperienza maturata in Superbike, mentre resta ancora in dubbio la presenza di Joan Mir, alle prese con problemi di salute.
Con appena due punti a separare Martin e Marquez, un Bezzecchi in crescita e cinque Gran Premi decisivi all’orizzonte, Phillip Island è pronta a regalare un altro capitolo indimenticabile prima dell’addio definitivo al Motomondiale.
Meteo Gp Australia Phillip Island MotoGP 2026
Al momento le previsioni danno tempo soleggiato venerdì, velato il sabato e con possibilità di precipitazioni per la domenica
Info Gp Australia Phillip Island MotoGP 2026
Il tracciato di Phillip Island misura 4.4 km e conta 7 curve a sinistra e 5 a destra. Il circuito è stato costruito nel 1956 e nel 1997 è sede del Gran Premio d’Australia. Il re incontrastato del tracciato australiano è Casey Stoner, qui il pilota di casa ottenne 6 vittorie consecutive e 6 pole. La prima gara motociclistica fu inaugurata nel 1931, ma soltanto verso la metà degli anni cinquanta fu costruito un circuito permanente. I suoi impianti caddero in abbandono alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80, ma, nel 1985, fu restaurato e modernizzato con un finanziamento di 5 milioni di dollari australiani. Nel 1989 e 1990 si disputarono due Gran Premi d’Australia e nel 1995 si annunciò il ritorno del Campionato del Mondo di Velocità in questo circuito, che divenne realtà nel 1997.
Orari Gp Australia Phillip Island MotoGP 2026
Venerdì 17 ottobre
Prove Libere 1 Moto3 00:00-00:35
Prove Libere 1 Moto2 00:50-01:30
Prove Libere 1 MotoGP 01:45-02:30
Prove Moto3 04:15-04:50
Prove Moto2 05:05-05:45
Prove MotoGP 06:00-07:00
Sabato 18 ottobre
Prove Libere 2 Moto3 23:40 (venerdì)-00:10
Prove Libere 2 Moto2 00:25-00:55
Prove Libere 2 MotoGP 01:10-01:40
Q1 MotoGP 01:50-02:05
Q2 MotoGP 02:15-02:30
Q1 Moto3 03:45-04:00
Q2 Moto3 04:10-04:25
Q1 Moto2 04:40-04:55
Q2 Moto2 05:05-05:20
Sprint Race MotoGP 06:00 (13 giri)
Domenica 19 ottobre
Warm – Up MotoGP: 00:40-00:50
Gara Moto3: 02:00
Gara Moto2: 02:15 (attenzione al cambio orario, tornerà l’ora solare: alle ore 03:00 le lancette dell’orologio andranno spostate un’ora indietro, tornando alle 02:00)
Gara MotoGP: 04:00 (27 giri)
Dove vedere il Gp del Australia a Phillip Island
Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato mentre la differita delle gare delle tre classi la domenica (Moto3 ore 11:00, Moto2 ore 12:15 e MotoGP ore 14:00).
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