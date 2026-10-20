MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP d’Australia 2026 a Phillip Island

MotoGP Gp Australia Phillip Island MotoGP 2026 – Dalla sua prima apparizione nel calendario iridato nel 1989, Phillip Island ha regalato alcune delle pagine più memorabili della storia della MotoGP. Dal 1997 sede fissa del Gran Premio d’Australia, il tracciato oceanico è stato teatro di duelli epici, arrivi al fotofinish e battaglie che hanno deciso campionati. Ora, però, il circuito si prepara a salutare il Motomondiale: dal 2027 l’appuntamento australiano si trasferirà ad Adelaide.

Prima di voltare pagina, però, Phillip Island potrebbe ospitare uno dei weekend più importanti dell’intera stagione 2026. In vetta alla classifica ci sono appena due punti tra i due principali contendenti al titolo e, con cinque Gran Premi in appena sei settimane, ogni errore potrebbe risultare decisivo nella corsa iridata.

Martin contro Marquez: il duello continua a Phillip Island

In pochi avrebbero immaginato che Marc Marquez sarebbe uscito da Mandalika mantenendo esattamente lo stesso distacco con cui vi era arrivato. E invece il Campione del Mondo in carica ha limitato i danni, restando a soli due punti da Jorge Martin.

La domenica indonesiana è stata dominata dall’Aprilia, capace di monopolizzare le prime quattro posizioni, con Martin terzo al traguardo. Un risultato che ha permesso allo spagnolo di conservare il comando del campionato e arrivare in Australia con il vantaggio ancora intatto.

Phillip Island rappresenterà una nuova sfida per il pilota Aprilia in sella alla RS-GP26, ma i tifosi sperano di assistere a un’altra battaglia memorabile come quella andata in scena nel 2024, allora fu Marquez ad avere la meglio al termine di uno dei Gran Premi più spettacolari della stagione.

Nel 2026 Martin ha conquistato una sola vittoria, ma è salito sul podio nelle ultime tre gare. Marquez, invece, conta appena sei podi domenicali: un dato che potrebbe sembrare modesto, se non fosse che tutti e sei si sono trasformati in vittorie.

Bezzecchi rilancia la candidatura al titolo

Fino a poche settimane fa le ambizioni iridate di Marco Bezzecchi sembravano essersi ridimensionate sensibilmente. Il successo ottenuto a Mandalika, però, ha cambiato nuovamente il quadro.

Il pilota riminese arriva da cinque podi nelle ultime sei gare ed è tornato alla vittoria proprio in Indonesia. Pur pagando ancora 46 punti da Martin, il numero 72 resta matematicamente e concretamente in corsa per il campionato.

Vincitore della Sprint Race a Phillip Island nel 2025, Bezzecchi sembra aver ritrovato quella brillantezza che nella passata stagione gli aveva consentito di cambiare marcia nel finale del campionato. Con cinque appuntamenti ancora da disputare, il sogno mondiale è tutt’altro che svanito.

Gli altri possibili outsider, Ogura, Acosta e gli altri: la lotta alle spalle dei big

Alle spalle del trio di testa infuria una battaglia altrettanto intensa. Ai Ogura occupa la quarta posizione con un solo punto di margine su Pedro Acosta, reduce da un periodo difficile tra Giappone e Indonesia.

Anche Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez restano pienamente coinvolti nella lotta per le posizioni di vertice. Proprio Fernandez arriva in Australia galvanizzato dal secondo posto conquistato a Mandalika e da ricordi particolarmente positivi: nel 2025 ottenne infatti la sua prima vittoria in MotoGP proprio a Phillip Island, davanti a Di Giannantonio.

Più indietro, Alex Marquez, Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia completano la top ten iridata. Aldeguer, tuttavia, sarà nuovamente assente a causa dell’infortunio alla mano rimediato a Lombok e verrà sostituito da Iker Lecuona.