SBK | Gp Jerez Gara 2: un’altra vittoria di Bulega e un’altra doppietta Ducati per chiudere il campionato

Si è concluso con un gran finale e le due Ducati del team campione del mondo davanti a tutti, il WorldSBK 2026. Nell’esclusiva livrea dedicata alla celebre 750 Imola Desmo del 1972, Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ha vinto la gara numeo cinquantadue, eguagliando il record del tre volte iridato, Troy Bayliss. Un successo che lo proietta definitivamente nella storia di questa categoria, ora che lascia le derivate di serie per approdare in MotoGP. A fotografare la superiorità espressa quest’anno dalla scuderia Aruba.it ci ha pensato anche Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati), che ha completato l’ennesima doppietta, lasciando a Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), sempre sul podio a Jerez, un meritato terzo posto.

Saluta con un quarto posto Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che lascia il team Barni per destinazione ignota, ma nell’ultima occasione stagionale, si toglie la soddisfazione di mettere le ruote davanti al compagno di squadra Yari Montella (Barni Spark Racing Team). Sesto posto di Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), che si conferma sesto anche in campionato, chiudendo con più punti e una miglior classifica per il team rispetto al 2025. Settimo Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), nel segno della livrea ‘Nero’ sulla KB998 Rimini, un richiamo alla Bimota DB1 del 1985, a cui sono bastati i punti delle ultime due gare per terminare quinto, dietro al gemello ducatista. Ottavo Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) nella medesima colorazione speciale, seguito da Alberto Surra (Motocorsa Racing) e Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team).

Non entra in top ten Tom Bridewell (Ducati Advocates), quattordicesimo generale alla sua prima stagione intera in Superbike, mentre taglia il traguardo al dodicesimo posto Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), all’ultimo impegno in Yamaha. Tredicesimo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), davanti alla coppia Honda formata da Somkiat Chantra (Honda HRC) e Jake Dixon (Honda HRC). Fuori dalla score zone, i più abbacchiati Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Loris Baz (MGM Optical Express Racing) e Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), che precede uno spento Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ormai altrove, dopo l’annuncio del suo ritiro dalla Superbike. Come sempre ultimi Twan Smits (Motoxracing) e Mattia Rato (Motoxracing).

Superbike Gp Jerez, classifica finale piloti:

01. 726 pts. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

02. 563 pts. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati)

03. 318 pts. Yari Montella (Barni Spark Racing Team)

04. 268 pts. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team)

05. 259 pts. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team)

06. 236 pts. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven)

07. 222 pts. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team)

08. 198 pts. Alberto Surra (Motocorsa Racing)

09. 160 pts. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team)

10. 165 pts. Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team)

11. 142 pts. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

12. 121 pts. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha)

13. 113 pts. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha)

14. 83 pts. Tom Bridewell (Ducati Advocates)

15. 81 pts. Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing)

16. 63 pts. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team)

17. 61 pts. Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

18. 46 pts. Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team)

19. 41 pts. Jake Dixon (Honda HRC)

20. 23 pts. Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team)

21. 23 pts. Somkiat Chantra (Honda HRC)

22. 7 pts. Tetsuta Nagashima (Honda HRC)

23. 7 pts. Loris Baz (MGM Optical Express Racing)

24. 6 pts. Jonathan Rea (Honda HRC)

25. 4 pts. Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing)

26. 3 pts. Mattia Rato (Motoxracing)

27. 1 pts. Ryan Vickers (Honda HRC)