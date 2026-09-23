MotoGP | Somkiat Chantra torna nella classe regina a Motegi
HRC richiama Chantra per il GP del Giappone mentre Mir prosegue il recupero dopo i problemi emersi a Misano
Il GP del Giappone vedrà Somkiat Chantra prendere il posto di Joan Mir sulla Honda HRC Castrol RC213V, mentre il Campione del Mondo 2020 prosegue il proprio percorso di recupero.
La Honda Racing Corporation (HRC) ha confermato che Chantra sostituirà Mir nel prossimo appuntamento di Motegi, con lo spagnolo ancora impegnato nel periodo di osservazione e riabilitazione dopo le problematiche mediche emerse in seguito al GP di San Marino.
Chantra, pilota titolare nella classe regina nel 2025 con il team Honda LCR, ha trascorso il 2026 nel progetto WorldSBK di HRC. Ora torna nel Mondiale MotoGP proprio a Motegi, pista a cui è particolarmente legato grazie alla sua indimenticabile vittoria in Moto2 nel 2023.
Nel 2025, il primo pilota thailandese a correre stabilmente nella Top Class aveva chiuso al 15° posto proprio a Motegi con la Honda RC213V. La sua stagione 2026 nel WorldSBK lo ha visto raccogliere punti in sette occasioni, nonostante gli infortuni accusati durante la fase pre‑stagionale.
Mir continuerà il proprio programma di recupero, con nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni previsti dopo il GP d’Indonesia.
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