MotoGP | Jorge Martin verso il GP d’Austria: il Red Bull Ring come banco di prova

La MotoGP non si ferma e torna subito in pista e dopo la gara di Misano tocca al Red Bull Ring precedentemente noto come Österreichring, questo storico circuito si trova in Austria, nella regione della Stiria.

Il tracciato ha una lunghezza di 4,35 km e presenta 10 curve, con un dislivello di 65 metri. A partire dal 2022, per aumentare la sicurezza, è stata introdotta una chicane alla curva 2, differenziando così il layout rispetto a quello utilizzato in Formula 1.

Jorge Martin arriva in terra austriaca con qualche dubbio sulla sua tenuta fisica dopo i problemi di arm-pump avuti nella gara di Misano. Il pilota madrileno dopo il terzo posto nella sprint, ha chiuso la gara lunga in quinta posizione, condizionato da una presunta sindrome compartimentale.

In Austria, l’obiettivo sarà quindi valutare la sua condizione fisica per affrontare il weekend nelle migliori condizioni possibili.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Misano non è andata esattamente come ci aspettavamo. Nonostante questo, ci teniamo gli aspetti positivi, perché nella gara lunga avevo un buon feeling, un buon ritmo e stavo guidando come piace a me, fino a quando ho iniziato a sentire l’avambraccio che si caricava. Dopo l’Austria valuteremo come affrontare questo problema fisico e studieremo le possibili soluzioni. Aprilia continua a fare un ottimo lavoro per permetterci di trovare il feeling giusto e affrontare i weekend con meno dubbi. Ora dobbiamo concentrarci sull’Austria, una pista che mi piace. Voglio ringraziare il team per il lavoro che sta facendo e i tifosi che ci hanno sostenuto per tutto il weekend a Misano. L’atmosfera è stata spettacolare.”

Il ritorno immediato in pista dopo Misano rappresenta un momento cruciale per molti piloti, ma in particolare per Jorge Martin, che arriva al Red Bull Ring con la necessità di verificare attentamente le proprie condizioni fisiche. Il tracciato austriaco, situato nel cuore della Stiria, è uno dei circuiti più particolari del calendario MotoGP: veloce, tecnico, caratterizzato da forti accelerazioni e frenate violente che mettono a dura prova sia la moto sia il fisico dei piloti.

Il problema di arm‑pump accusato a Misano è un campanello d’allarme da non sottovalutare. La sindrome compartimentale, se confermata, può influire pesantemente sulla sensibilità del pilota e sulla capacità di mantenere costanza nel ritmo gara. Il Red Bull Ring, con le sue forti accelerazioni e le frenate decise, è uno dei circuiti più stressanti per gli avambracci, motivo per cui il weekend austriaco sarà un vero banco di prova per Martin e per il lavoro del team Aprilia.

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