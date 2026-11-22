Jorge Martin chiude il Gran Premio del Portogallo con sentimenti contrastanti, ma con la consapevolezza di aver disputato una stagione ben al di sopra delle aspettative viste come era andato il 2025.

Sul circuito di Portimao il pilota madrileno dell’Aprilia ha lottato fino all’ultimo contro avversari e limiti imposti da un percorso di crescita iniziato appena un anno fa, dopo un periodo particolarmente complicato della sua carriera.

Nonostante il Titolo mondiale sia andato a Marc Marquez, lo spagnolo può guardare con orgoglio a un Campionato che lo ha visto protagonista costante nelle posizioni di vertice. Al termine della gara, Martin ha analizzato la propria prestazione, il confronto con Marquez, l’impatto dell’infortunio e i progressi compiuti insieme ad Aprilia durante il 2026. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Dare tutto, è quello che ho sempre fatto. Devo assolutamente fare i complimenti a Marc: ha fatto un lavorone per tutta la stagione e ha recuperato tantissimi punti. Per me è un orgoglio, anzi più di un orgoglio, un vero privilegio essere riuscito a lottare con lui fino alla fine, o quasi fino alla fine. Considerando da dove vengo, penso di aver già fatto molto più di quanto potessi aspettarmi.”

L’approccio “mistico” nei primi giri di gara

“Alla fine ero semplicemente molto concentrato sul sorpassare tutti quelli che potevo. Sono stati due primi giri davvero belli, una bella bagarre con tutti, anche con qualche sportellata, ma d’altronde sono le gare. Quando mi metto una cosa in testa sono determinato ed è difficile che qualcuno me la tolga: volevo stare davanti. Oggi il mio obiettivo era arrivare primo o secondo e l’ho raggiunto. Ovviamente il campionato non era nelle mie mani. Riflettendo sull’intera stagione, mi è mancato un anno intero: tutto lo scorso anno in cui non ho potuto guidare, non ho costruito e non ho creato la mia base. Quest’anno mi sono spesso ritrovato lì davanti, ma non avevo sempre la velocità pura; in alcune gare sì, in altre no. Quando vuoi vincere un Mondiale devi essere al cento per cento già dal venerdì, devi essere tutt’uno con la moto, e io non lo sono stato. Non sono stato il migliore, quindi ci sta non aver vinto.”

L’impatto dell’infortunio e i margini di crescita

“È ovvio che avrebbe fatto la differenza. Se ci fosse un altro anno nelle stesse condizioni e con la stessa moto, arrivare qui avendo già la base pronta, le mappe e tutto il lavoro già fatto per dover solo guidare sarebbe tutta un’altra storia. Ieri mattina ero a un secondo da Bezzecchi, oggi non ero così vicino all’inizio ma poi quasi la vincevo. Questo dimostra che alla fine mi è mancato solo tempo. Sono molto orgoglioso del percorso fatto: venire da ciò che è successo l’anno scorso, salire sull’Aprilia ed essere subito competitivo, quasi sempre lì tra primo, secondo e terzo posto con tanti podi e qualche pole position. Penso che dobbiamo tenere la testa molto alta perché abbiamo fatto un lavorone. Sicuramente questa stagione mi ha reso un uomo migliore e un pilota molto migliore: per me, questo vale già come una vittoria.”

Le parole della mamma e l’orgoglio della famiglia

“Sai bene che le mamme non dicono mai nulla di brutto. Lei è molto orgogliosa di me e mi dice soprattutto quanto sono forte e quanto ho la testa dura. Onestamente, questa determinazione viene proprio dai miei genitori: l’eredità che mi hanno trasmesso sono io. Sono parte di loro, sono molto orgoglioso della famiglia che ho e so che mi sosterranno sempre.”

Foto: Michelin

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