MotoGP | Jorge Martin da forfait dopo le FP2 di Sepang, weekend finito per il pilota Aprilia

Dopo il complicato weekend australiano, per Jorge Martin era arrivata una notizia incoraggiante con il ritorno in pista a Sepang. Il pilota dell’Aprilia aveva infatti ricevuto l’idoneità fisica dai medici e preso regolarmente parte alle prime sessioni del Gran Premio della Malesia, tornando in sella dopo l’infortunio rimediato a Phillip Island.

Archiviata la trasferta australiana, segnata dalla caduta nella Sprint Race e dalla conseguente frattura composta del radio distale del polso destro, lo spagnolo si era presentato in Malesia con l’obiettivo di verificare le proprie condizioni in uno dei tracciati più impegnativi del calendario.

Gli esami effettuati dopo il crash australiano avevano escluso ulteriori lesioni, permettendo al madrileno di concentrarsi esclusivamente sulla guarigione del polso e sul recupero della mobilità necessaria per affrontare un fine settimana di gara. Un percorso che aveva portato Martin a superare con successo i controlli medici del giovedì e a tornare in azione nel venerdì di Sepang.

Tuttavia, il rientro si è rivelato più complicato del previsto. Dopo aver preso parte alle FP1 saltando le pre-qualifiche del venerdì, era tornato in pista sabato mattina per le FP2 del GP della Malesia, ma a fine sessione, il #89 della casa veneta ha deciso di alzare bandiera bianca e interrompere anticipatamente il proprio weekend.

Le condizioni fisiche non gli hanno infatti consentito di proseguire il programma previsto, costringendolo al forfait prima delle qualifiche e delle restanti sessioni del fine settimana. Un epilogo amaro, ma che conferma come il recupero dall’infortunio richieda ancora tempo prima di poter tornare a competere al 100% delle proprie possibilità.

Il pilota di San Sebastian de Los Reyes farà ritorno in Spagna per proseguire le cure per prepararsi ad un’eventuale Gran Premio del Qatar, ancora in dubbio a causa del conflitto in Medio Oriente.

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