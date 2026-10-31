MotoGP | Gp Malesia: Alex Marquez in pole davanti a Marc, si arrende Jorge Martin

MotoGP Qualifiche GP Malesia Sepang – Alex Marquez ha conquistato la pole position del Gran Premio della Malesia classe MotoGP, 19esimo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al SIC, Sepang International Circuit.

Il pilota della Ducati, Gresini Racing, l’ha ottenuta con il crono di 1:56.493 centrando la terza pole in MotoGP, 18esima in carriera. Per la Ducati è la 124esima pole in Top Class, quinta di fila a Sepang.

In prima fila con il #73 della casa di Borgo Panigale troviamo suo fratello Marc Marquez su Desmosedici GP 26 del Ducati Lenovo Team e Pedro Acosta su RC16 del Red Bull KTM Factory Racing. I due pagano rispettivamente un gap di 0.070s e 0.084s.

Seconda fila per due Aprilia e una Ducati, le RS-GP26 del giapponese Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team, +0.124s) e Marco Bezzecchi (Team Factory, +0.175s) e per la Desmosedici GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio (+0.349s).

Enea Bastianini con la RC16 del Red Bull KTM Tech3 ha chiuso settimo e aprirà la terza fila dove troviamo anche la migliore delle moto giapponesi la RC213V del Castrol Honda LCR del francese Johann Zarco e la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team, quella di Franco Morbidelli.

Pecco Bagnaia (passato dalla Q1 così come Zarco, ndr) aprirà la quarta fila e avrà accanto a se la Honda Factory del rientrante Joan Mir e la KTM RC16 del Team Tech3 di Maverick Vinales.

Luca Marini (Honda HRC Castrol) è il primo pilota a non aver passato la Q1 e scatterà quindi dalla 13esima casella. Il pilota pesarese della casa giapponese, al rientro dopo il forfait per un virus che lo aveva debilitato a Phillip Island avrà accanto a se in quinta fila il compagno di marca Diogo Moreira (Rookie Honda LCR, ndr) e la KTM Factory di Brad Binder.

Sesta fila tutta Yamaha con Jack Miller (Yamaha Pramac) e con i piloti Factory Alex Rins e Fabio Quartararo. Ultima fila dello schieramento per la Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Iker Lecuona (che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer, ndr) e per la Yamaha Pramac del tester Augusto Fernandez (sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu, ndr).

Da segnalare come già scritto il forfait di Jorge Martin, che dopo le FP2 di questa mattina ha deciso di ritirarsi dal Gran Premio della Malesia. La mancanza di forza alla mano destra causa frattura del radio distale ha fatto si che l’iridato 2024 della MotoGP si fermasse per fare ritorno in Spagna per continuare le cure.

Una bella “botta” per l’Aprilia che deve rinunciare al pilota di punta per la lotta iridata (dopo Phillip Island inseguiva Marc Marquez a 10 punti, ndr) e una grandissima occasione per Marquez e la Ducati di chiudere i giochi nei prossimi appuntamenti.

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