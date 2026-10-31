MotoGP | GP Malesia 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

03:55 Zarco in testa davanti a Bagnaia, Marini, Miller, Rins, Lecuona, Binder, Quartararo e Augusto Fernandez

03:50 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte la Q1

Jorge Martin sembra essersi “arreso”, non prenderà parte alle qualifiche

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TOP 10 FP2: Bastianini, Alex Marquez, Bezzecchi, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Marini, Morbidelli, Bagnaia, Zarco

03:40 BANDIERA A SCACCHI!

03:38 Bastianini in testa, Marc Marquez è 13esimo

Martin è ultimo a 1.542s dalla vetta

03:36 Cinque minuti al termine, Top Ten: Alex Marquez, Bezzecchi, Ogura, Acosta, Marini, Bastianini, Morbidelli, Bagnaia, Zarco, Vinales

03:36 Alex Marquez in testa

03:34 Caduta per Iker Lecuona curva 15, rider ok

03:33 Marc Marquez torna in pista con gomma soft usata all’anteriore e nuova all’anteriore

03:30 Dieci minuti al termine, Top Ten: Bezzecchi, Ogura, Alex Marquez, Marini, Bastianini, Morbidelli, Bagnaia, Zarco, Acosta, Vinales

03:29 Ogura si porta in seconda posizione

03:26 Rischio per Marc Marquez che perde il posteriore della sua Ducati alla curva 11 quando la ruota posteriore è finita sul cordolo innescando un’imbarcata

03:25 Vinales entrato da poco in pista chiude il suo primo giro cronometrato, 1:59.515, 12esimo tempo a 0.586s da Bezzecchi

03:24 Secondo giro cronometrato per Martin 19esimo a 1.430s dalla vetta, continua a perdere al T2 e al T3

03:22 Primo giro cronometrato per Martin 19esimo a 1.527s dalla vetta, perde soprattutto al T2 e al T3

03:20 Top Ten Bezzecchi, Alex Marquez, Marini, Bastianini, Morbidelli, Bagnaia, Zarco, Acosta, Moreira e Marquez

03:19 Jorge Martin torna in pista, Bezzecchi si porta in testa

03:18 Tutti i piloti in pista con pneumatici soft sia all’anteriore che al posteriore

03:17 Caduta per Ai Ogura, curva 7, rider ok

03:16 Maverick Vinales ai box, aspetta prima di entrare in pista, ricordiamo che lo spagnolo del Team Tech3 ha ancora problemi alla spalla

Primi giri cronometrati, Marini al comando con 1:59.481

Il pilota madrileno rientra ai box, parla di problemi tecnici

Il pilota dell’Aprilia molto cauto, procede molto lentamente

Piloti in pista, Martin con gomme usate sia all’anteriore che al posteriore

Anche l’infortunato Jorge Martin pronto a scendere in pista

03:10 FP2 INIZIATE! Air: 32ºC, Ground: 38ºC, Wind: 6Km/h NE, Humidity: 68%

Oggi 31 ottobre 2026, sulla griglia di partenza della Tissot Sprint in occasione del Gran Premio Petronas della Malesia, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di tutte le persone colpite dal tragico incidente ferroviario avvenuto in Spagna all’inizio di questa settimana. Il momento di raccoglimento avrà luogo alle 14:51 ora locale. I piloti si porteranno nelle posizioni di testa della griglia, seguiti da chiunque altro desideri unirsi a loro.

Diretta Qualifiche GP Malesia Sepang MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Sepang International Circuit , dove, a partire dalle 03:50 (orario italiano, ndr) si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Malesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Marc Marquez che ha preceduto suo fratello Alex Marquez e Ai Ogura. Quarto tempo per Pedro Ascosta seguito da Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Qualificati direttamente alla Q2 anche Maverick Vinales, Franco Morbidelli e Joan Mir.

Marc Marquez il più veloce nel venerdì di Sepang

#MotoGP #MotoGP2026 #MalaysianGP 🇲🇾 #Motorionline “Martinator” chiude in anticipo le prove, ci riproverà sabato mattina, quinto e sesto tempo per #FabioDiGiannantonio e #MarcoBezzecchi https://t.co/jsq6HAWppy — MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 30, 2026

DIRETTA QUALIFICHE GP MALESIA DALLE 03:50

Foto: Michelin