MotoGP | GP Malesia 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal Sepang International Circuit
03:55 Zarco in testa davanti a Bagnaia, Marini, Miller, Rins, Lecuona, Binder, Quartararo e Augusto Fernandez
03:50 🚦 SEMAFORO VERDE! Parte la Q1
Jorge Martin sembra essersi “arreso”, non prenderà parte alle qualifiche
Clicca qui per i risultati delle FP2 del GP della Malesia MotoGP
TOP 10 FP2: Bastianini, Alex Marquez, Bezzecchi, Ogura, Acosta, Di Giannantonio, Marini, Morbidelli, Bagnaia, Zarco
03:40 BANDIERA A SCACCHI!
03:38 Bastianini in testa, Marc Marquez è 13esimo
Martin è ultimo a 1.542s dalla vetta
03:36 Cinque minuti al termine, Top Ten: Alex Marquez, Bezzecchi, Ogura, Acosta, Marini, Bastianini, Morbidelli, Bagnaia, Zarco, Vinales
03:36 Alex Marquez in testa
03:34 Caduta per Iker Lecuona curva 15, rider ok
03:33 Marc Marquez torna in pista con gomma soft usata all’anteriore e nuova all’anteriore
03:30 Dieci minuti al termine, Top Ten: Bezzecchi, Ogura, Alex Marquez, Marini, Bastianini, Morbidelli, Bagnaia, Zarco, Acosta, Vinales
03:29 Ogura si porta in seconda posizione
03:26 Rischio per Marc Marquez che perde il posteriore della sua Ducati alla curva 11 quando la ruota posteriore è finita sul cordolo innescando un’imbarcata
03:25 Vinales entrato da poco in pista chiude il suo primo giro cronometrato, 1:59.515, 12esimo tempo a 0.586s da Bezzecchi
03:24 Secondo giro cronometrato per Martin 19esimo a 1.430s dalla vetta, continua a perdere al T2 e al T3
03:22 Primo giro cronometrato per Martin 19esimo a 1.527s dalla vetta, perde soprattutto al T2 e al T3
03:20 Top Ten Bezzecchi, Alex Marquez, Marini, Bastianini, Morbidelli, Bagnaia, Zarco, Acosta, Moreira e Marquez
03:19 Jorge Martin torna in pista, Bezzecchi si porta in testa
03:18 Tutti i piloti in pista con pneumatici soft sia all’anteriore che al posteriore
03:17 Caduta per Ai Ogura, curva 7, rider ok
03:16 Maverick Vinales ai box, aspetta prima di entrare in pista, ricordiamo che lo spagnolo del Team Tech3 ha ancora problemi alla spalla
Primi giri cronometrati, Marini al comando con 1:59.481
Il pilota madrileno rientra ai box, parla di problemi tecnici
Il pilota dell’Aprilia molto cauto, procede molto lentamente
Piloti in pista, Martin con gomme usate sia all’anteriore che al posteriore
Anche l’infortunato Jorge Martin pronto a scendere in pista
03:10 FP2 INIZIATE! Air: 32ºC, Ground: 38ºC, Wind: 6Km/h NE, Humidity: 68%
Oggi 31 ottobre 2026, sulla griglia di partenza della Tissot Sprint in occasione del Gran Premio Petronas della Malesia, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria di tutte le persone colpite dal tragico incidente ferroviario avvenuto in Spagna all’inizio di questa settimana. Il momento di raccoglimento avrà luogo alle 14:51 ora locale. I piloti si porteranno nelle posizioni di testa della griglia, seguiti da chiunque altro desideri unirsi a loro.
Diretta Qualifiche GP Malesia Sepang MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Sepang International Circuit , dove, a partire dalle 03:50 (orario italiano, ndr) si disputeranno le qualifiche del Gran Premio della Malesia! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.
Nelle pre-qualifiche il più veloce è stato Marc Marquez che ha preceduto suo fratello Alex Marquez e Ai Ogura. Quarto tempo per Pedro Ascosta seguito da Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Qualificati direttamente alla Q2 anche Maverick Vinales, Franco Morbidelli e Joan Mir.
Marc Marquez il più veloce nel venerdì di Sepang
#MotoGP #MotoGP2026 #MalaysianGP 🇲🇾 #Motorionline “Martinator” chiude in anticipo le prove, ci riproverà sabato mattina, quinto e sesto tempo per #FabioDiGiannantonio e #MarcoBezzecchi https://t.co/jsq6HAWppy
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) October 30, 2026
DIRETTA QUALIFICHE GP MALESIA DALLE 03:50
Foto: Michelin
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login