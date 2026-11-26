Gp Valencia MotoGP 2026 – Dal 27 al 29 novembre il Circuito Ricardo Tormo di Valencia ospiterà l’ultimo appuntamento del Campionato del Mondo MotoGP 2026, un weekend che avrà un significato particolare non solo per la lotta in pista ma anche per la storia della categoria. La gara valenciana sarà infatti l’ultima presenza di Michelin come fornitore unico di pneumatici della MotoGP, mettendo fine a un ciclo iniziato nel 2016 e durato undici stagioni.

Per il costruttore francese sarà un fine settimana carico di emozioni, l’occasione per salutare squadre, piloti e costruttori con i quali ha condiviso oltre un decennio ai massimi livelli del Motomondiale. Prima di passare al WorldSBK dal 2027, Michelin chiuderà dunque la propria avventura nella classe regina proprio sul tracciato di Cheste, scenario dell’ultimo atto della stagione.

Sul piano tecnico, Michelin conferma per l’anteriore le tre mescole già impiegate nell’edizione 2025 del Gran Premio di Valencia: Soft, Medium e Hard, tutte caratterizzate da una costruzione asimmetrica con rinforzo sulla spalla sinistra. Il circuito spagnolo, lungo 4,005 chilometri e percorso in senso antiorario, presenta infatti nove curve a sinistra e cinque a destra, mettendo particolarmente sotto stress il lato sinistro degli pneumatici.

Anche al posteriore saranno disponibili coperture asimmetriche. La Soft utilizzata nel 2025 esce però dall’allocazione e lascia spazio alla precedente Medium, che assumerà il ruolo di gomma più morbida. La nuova Medium, invece, utilizzerà una mescola più dura rispetto al passato, sviluppata con l’obiettivo di migliorare la resistenza all’usura e offrire ai piloti maggiori possibilità nella gestione della gara.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Il lato sinistro dello pneumatico posteriore è particolarmente sollecitato a Valencia”, ha spiegato Piero Taramasso, responsabile Michelin Motorsport Moto. “Per questa gara abbiamo scelto una mescola Medium più dura per ampliare le opzioni a disposizione dei piloti nella gestione del degrado. Inoltre, correndo due settimane più tardi rispetto al passato, ci aspettiamo temperature dell’asfalto ancora più basse”.

Le condizioni climatiche potrebbero infatti giocare un ruolo importante. In questo periodo dell’anno le temperature dell’asfalto oscillano generalmente tra i 20 e i 25 gradi, rendendo cruciale il raggiungimento della corretta finestra di utilizzo soprattutto sul lato destro delle gomme, meno sollecitato durante il giro.

La celebrazione dell’addio Michelin inizierà già giovedì 26 novembre, quando nel paddock del Ricardo Tormo si terrà un evento dedicato agli undici anni trascorsi nella MotoGP. Matthieu Bonardel, direttore di Michelin Motorsport, e Piero Taramasso renderanno omaggio a piloti, team, costruttori, organizzatori e a tutto il personale che ha contribuito a questo lungo percorso.

Valencia non assegnerà quindi soltanto gli ultimi punti della stagione 2026, ma rappresenterà anche la conclusione di un’epoca: quella dell’era Michelin come fornitore esclusivo della MotoGP. Una pagina importante della storia recente del mondiale che si chiuderà definitivamente con la bandiera a scacchi di domenica pomeriggio.

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