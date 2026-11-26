Valencia chiude un’era per Honda HRC Castrol. L’ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026 non rappresenta soltanto la conclusione dell’epoca delle MotoGP da 1000cc, ma anche il commiato di Luca Marini e Joan Mir dalla squadra ufficiale Honda. I due piloti hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della RC213V nelle fasi finali della sua carriera, contribuendo con il lavoro in pista e dietro le quinte ai progressi che hanno permesso alla Casa giapponese di migliorare la propria posizione nel sistema delle Concessioni già a partire dalla fine del 2025.

Per Marini, la costanza è stata il tratto distintivo dell’esperienza in Honda. Dal suo arrivo nel team ha raccolto una quantità enorme di dati e si è imposto come il riferimento della squadra nella classifica iridata 2026. Ora l’obiettivo è chiaro: chiudere questa avventura con un risultato importante su una pista che spesso si è rivelata favorevole sia al pilota italiano sia alla RC213V.

A Valencia tornerà in azione anche Joan Mir, assente dal GP della Malesia. Lo spagnolo ha lavorato intensamente con il proprio staff medico e ha ricevuto il via libera per tornare in sella proprio nell’ultimo weekend con i colori Honda. In questi anni Mir ha regalato alla squadra alcuni dei momenti più significativi del recente percorso della Casa, conquistando podi a Motegi e Sepang nel 2025 e mettendo sempre in campo la determinazione tipica di un campione del mondo.

La bandiera a scacchi di domenica segnerà anche la fine della storia della Honda RC213V, protagonista di 280 Gran Premi, capace di conquistare 86 vittorie e sei titoli mondiali. Ma il futuro è già alle porte: dai test di martedì inizierà ufficialmente la nuova era MotoGP, quella delle 850cc, accompagnata da numerosi cambiamenti tecnici e sportivi.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Valencia MotoGP 2026

“Dopo tre anni insieme, questo sarà il mio ultimo weekend come pilota Honda HRC Castrol. Naturalmente voglio ottenere il miglior risultato possibile, ma soprattutto voglio godermi questo fine settimana con tutte le persone del team. In questi tre anni ci sono stati alti e bassi, in un periodo che non è sempre stato semplice né per HRC né per me, ma tutti nel box hanno sempre dato il massimo per aiutarmi in qualsiasi situazione. È un gruppo di persone davvero speciale e mi mancherà molto. Vogliamo vivere e goderci questi ultimi momenti insieme, con questi colori e con questo incredibile gruppo, prima che inizi un nuovo capitolo. Un ultimo grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo progetto: i progressi compiuti sono molti di più di quanto la gente possa immaginare e sono orgoglioso di aver dato il mio contributo alla storia di un marchio così leggendario.”

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Valencia MotoGP 2026

“È stato un anno davvero complicato, soprattutto nella seconda metà della stagione, ma sono molto felice di poter tornare in moto e ritrovare il team Honda HRC Castrol per un’ultima gara insieme. Voglio ringraziare in modo speciale la dirigenza HRC per il supporto totale e incondizionato ricevuto durante questo periodo così difficile. Abbiamo vissuto momenti molto belli insieme e questi quattro anni mi hanno insegnato tanto, sia dentro che fuori dalla pista. Le corse, come la vita, significano anche godersi il percorso insieme alle persone e alla squadra che ti circondano. È questo che voglio fare nel mio ultimo weekend con Honda. Un’ultima gara da vivere insieme, un’ultima occasione per mostrare quanto siamo cresciuti e migliorati e un’ultima opportunità per goderci questi momenti.”

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