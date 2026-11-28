Marco Bezzecchi ha dominato la Sprint Race del Gran Premio di Valencia, vincendo la seconda gara consecutiva del sabato dopo quella di Portimao.

Sul tracciato Ricardo Tormo l’alfiere riminese dell’Aprilia ha interpretato nel migliore dei modi una giornata perfetta, prima la pole con tanto di record della pista e poi la vittoria dominante nella gara “corta”, una gara anticipata da istanti concitati quando le luci del semaforo hanno tardato a spegnersi oltre i tempi abituali, lasciando i centauri immobili sullo schieramento con i motori avviati.

Una condizione che ha fatto salire in fretta il calore delle moto e che ha spinto la Direzione Gara a fermare momentaneamente le operazioni. Fra i vari protagonisti, anche Bezzecchi ha dovuto fare i conti con un lieve intoppo meccanico che, in un primo momento, non gli ha consentito di mettere in folle, accrescendo ulteriormente l’adrenalina prima dello start. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Valencia MotoGP 2026

“Per quanto riguarda la prima partenza, si è visto bene dalle immagini televisive: alla fine il semaforo è rimasto acceso e non si spegneva, così siamo rimasti a lungo in griglia con la moto accesa. Onestamente ho capito subito che avrebbero ritardato la procedura, ma non riuscivo a inserire la folle da fermo. Già quello era un inconveniente non da poco, perché non riuscivo a staccare la mano dal manubrio. Poi ho provato a muovere un po’ la leva del cambio e sono riuscito a mettere la folle proprio nel momento in cui Marquez, un po’ più avanti, ha visto che la moto aveva iniziato a prendere fuoco. Insomma, è stato un bel grattacapo, ma purtroppo c’è stato quel problema al semaforo e le moto si scaldano sempre molto in fretta, soprattutto quando resti fermo in griglia: in un attimo salgono di temperatura, e poi quando dai il limitatore per partire succede quello che si è visto. Fortunatamente ci hanno detto di spegnere tutto, sono tornati i meccanici, hanno rimesso le termocoperte per qualche minuto e poi siamo ripartiti.”

Il feeling ritrovato con la moto nelle Sprint e il lavoro della squadra

“Se mi sia riconciliato con le Sprint non saprei dirlo con certezza: ci sono stati sicuramente momenti difficili, intoppi ed errori, e questo inevitabilmente ti fa perdere un po’ di fiducia. D’altronde, alla fine è normale: quando sei in moto è tutta una questione di confidenza con il mezzo. Ultimamente le cose sono andate un po’ meglio e questo mi ha aiutato a sentirmi più sereno. Poi, chiaramente, gran parte del merito va al lavoro della squadra, perché come sempre tutti hanno operato al massimo livello. Ho trovato un ottimo feeling con la moto e io ho semplicemente cercato di dare il mio meglio: per fortuna è andata bene.”

3.5/5 - (19 votes)