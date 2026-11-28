Jorge Martin prosegue il suo finale di stagione ai vertici e nella Sprint Race del GP di Valencia centra una preziosa seconda posizione, dando seguito alle ottime impressioni delle ultime gare.

Sul tracciato Ricardo Tormo, il pilota iberico ha saputo ribaltare un venerdì difficile trasformandolo in una prestazione di spessore, ribadendo ancora una volta il suo spirito di adattamento e la piena intesa costruita con il team lungo tutto il campionato.

Già reduce dai segnali positivi mostrati a Portimao, Martin aveva fissato con chiarezza l’intento di onorare al massimo anche il round conclusivo del mondiale. Un proposito centrato, almeno per quanto riguarda la gara breve, frutto di una progressione continua nell’arco del fine settimana. Se nei primi turni mancava ancora lo spunto per restare con i migliori, tra qualifiche e gara lo spagnolo ha individuato la strada giusta, inserendosi subito nella lotta per le posizioni di testa.

La piazza d’onore conquistata al sabato riveste un significato speciale anche per la carica emotiva che accompagna questo weekend. L’appuntamento valenciano segna infatti i saluti finali della sua avventura con Aprilia, un momento che porta naturalmente con sé bilanci, ricordi e un comprensibile coinvolgimento. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Sprint Race GP Valencia MotoGP 2026

“Alla fine era molto importante per me non solo a Portimao, ma anche qui a Valencia chiudere bene. Oggi non sono stato velocissimo al mattino, però poi in qualifica ho fatto un passo avanti e in gara ho compiuto un ulteriore progresso, trovandomi subito secondo già alla prima curva. Il ritmo non è stato affatto male: domani sarà una gara lunga, in cui conterà molto la gestione, e lì probabilmente potrò avvicinarmi ancora di più.”

Le difficoltà del venerdì e la crescita con il team

“Sicuramente il venerdì soffro: arrivo in pista senza informazioni e senza una base solida, così devo mettere a posto le cose. È più faticoso rispetto all’arrivare già con le sensazioni giuste, ma fa parte della situazione che sto vivendo e di ciò che ho affrontato quest’anno. Per fortuna ho una grande squadra alle spalle, sono molto sensibile alle sensazioni in sella e riesco a capire rapidamente come migliorare. Oggi in gara è vero che Marco [Bezzecchi] aveva un passo superiore, ma il mio ritmo intorno al 1’29” non era male, e credo che come sempre, per domani, riuscirò a fare un altro passo in avanti.”

Aspettative per la gara lunga e l’addio all’Aprilia

“Sicuramente lui (Bezzecchi) è più forte: in questa seconda parte di stagione, ma anche all’inizio, ha mostrato una fiducia incredibile. Però, se già oggi sono secondo, significa che domani posso fare un altro step. Darò tutto per provare a vincere la gara; poi, ovviamente, sfruttare questo weekend qui sarà emozionante, trattandosi dell’ultima gara in Aprilia. Immagino che all’Aprilia mi emozionerò un po’, ma sono fiducioso di riuscire almeno a godermi il momento.”

Foto: Michelin

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