MotoGP Qualifiche GP Valencia – E’ di Marco Bezzecchi l’ultima pole position della MotoGP 2026. Sul circuito Ricardo Tormo di Valencia il riminese dell’Aprilia ha fermato il cronometro sul tempo di 1:27.844, nuovo record del circuito valenciano, unico pilota ad “abbattere” il “muro” del minuto e 28.

Per Bezzecchi terza pole consecutiva, settima pole stagionale, 16esima in MotoGP, 20esima in carriera, 30esima prima fila in Top Class.

Secondo tempo per Marc Marquez, che chiude la sua ultima qualifica in Top Class a 0.463s dal “Bez” portando la sua Ducati Desmosedici GP 26 davanti all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez.

Seconda fila per la Desmosedici GP 26 del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez, per Jorge Martin che in sella alla seconda Aprilia Factory chiude a 0.795s e per la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio.

Terza fila per le RC16 del Red Bull KTM Tech3 di Enea Bastianini (miglior tempo nella Q1, ndr) e Pol Espargarò. Accanto allo spagnolo e al riminese e allo spagnolo anche Fermin Aldeguer con la seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP.

Quarta fila per Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), Ai Ogura (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e Joan Mir (Honda HRC Castrol).

Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli altri i nostri Franco Morbidelli, che chiude la sua ultima qualifica in MotoGP (il prossimo anno sarà rider ufficiale Ducati Superbike, ndr) in 17esima posizione e Luca Marini, che alla sua ultima gara come pilota ufficiale Honda (il prossimo anno sarà in sella alla KTM del Team Tech3, ndr) chiude 19esimo.

Oltre a Morbidelli e Marini non avevano passato la Q1 anche Brad Binder (KTM Factory) che partirà 13esimo, Iker Lecuona 14esimo (Ducati Factory) 14esimo, Johann Zarco (Honda LCR) 15esimo, Fabio Quartararo (Yamaha Factory) 16esimo, Diogo Moreira (Honda LCR) 18esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac), 19esimo, Augusto Fernandez (Yamaha Pramac) 21esimo e Alex Rins (Yamaha Factory) 22esimo.

Nel turno decisivo della Q2 nessuno è riuscito ad avvicinare realmente il tempo fatto segnare da Bezzecchi. Il pilota Aprilia ha costruito la propria pole grazie a un giro praticamente perfetto, sfruttando al massimo il potenziale della RS-GP lungo i quasi quattro chilometri del tracciato valenciano. Un tempo che non solo gli ha consentito di conquistare la prima casella in griglia, ma che gli ha permesso anche di riscrivere il record assoluto del circuito, confermando l’eccezionale stato di forma mostrato nelle ultime uscite della stagione.

Per il riminese si tratta di un risultato particolarmente significativo in un finale di campionato che lo ha visto spesso protagonista nelle posizioni di vertice. Le tre pole position consecutive ottenute nelle ultime gare rappresentano infatti la conferma della crescita mostrata durante tutto il 2026, anno nel quale è riuscito a imporsi come uno dei riferimenti del campionato sia sul giro secco sia sul passo gara.

Alle sue spalle, Marc Marquez ha chiuso l’ultima qualifica della sua carriera in MotoGP con un secondo posto che conferma ancora una volta il proprio talento sul giro lanciato. Lo spagnolo, pur pagando quasi mezzo secondo dal leader, scatterà dalla prima fila nell’ultima gara prima del ritiro annunciato alla vigilia del weekend, un risultato che potrebbe consentirgli di essere protagonista anche nella corsa di domenica.

Foto: Michelin

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