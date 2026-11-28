Moto3 | Gp Valencia: Uriarte in pole, seconda fila per Pini
Il pilota della KTM ha preceduto Almansa e Quiles
Moto3 GP Valencia Qualifiche – Brian Uriarte ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Valencia classe Moto3, ultimo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, alla sua quarta Pole stagionale, ha registrato il miglior tempo in 1:35.938. A completare la prima fila, troviamo David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team).
Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) apre la seconda fila, davanti al nostro Guido Pini (Leopard Racing) e a Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3).
Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) è settimo, seguito da David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Joel Kelso (GRYD Racing), con Adrian Fernandez (Leopard Racing) a chiudere la TOP 10.
Gli altri italiani: 17esimo Matteo Bertelle.
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Moto3 Qualifica 2 Valencia - GP Comunitat Valenciana - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:35.938
|2
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:35.963
|+0.025
|3
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|1:35.979
|+0.041
|4
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:36.152
|+0.214
|5
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|1:36.183
|+0.245
|6
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|1:36.401
|+0.463
|7
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|1:36.418
|+0.480
|8
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:36.870
|+0.932
|9
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|1:37.129
|+1.191
|10
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:37.233
|+1.295
|11
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|1:37.235
|+1.297
|12
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|1:37.277
|+1.339
|13
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Valresa Aspar Team
|1:37.301
|+1.363
|14
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:37.320
|+1.382
|15
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:37.430
|+1.492
|16
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:37.439
|+1.501
|17
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|1:37.765
|+1.827
|18
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|2:41.546
|+65.608 +
Valencia - GP Comunitat Valenciana - Risultati Qualifica 2
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