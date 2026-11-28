Moto3 GP Valencia Qualifiche – Brian Uriarte ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Valencia classe Moto3, ultimo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, alla sua quarta Pole stagionale, ha registrato il miglior tempo in 1:35.938. A completare la prima fila, troviamo David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Maximo Quiles (CFMOTO Valresa Aspar Team).

Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) apre la seconda fila, davanti al nostro Guido Pini (Leopard Racing) e a Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3).

Jesus Rios (Rivacold Snipers Team) è settimo, seguito da David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Joel Kelso (GRYD Racing), con Adrian Fernandez (Leopard Racing) a chiudere la TOP 10.

Gli altri italiani: 17esimo Matteo Bertelle.

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