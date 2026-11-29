Marco Bezzecchi ha chiuso l’ultima gara della stagione al Ricardo Tormo di Valencia in quarta posizione, un risultato che gli permette di chiudere al secondo posto il Campionato del Mondo MotoGP alle spalle di Marc Marquez e davanti al team-mate Jorge Martin.

Un grande risultato per il “Bez” che ha provato a bissare il successo della Sprint, ma che si è dovuto arrendere a Raul Fernandez, Marc Marquez e Pedro Acosta.

Bezzecchi ha contribuito a portare a casa il Titolo costruttori dell’Aprilia, il primo in Top Class e il 56esimo in totale per la casa di Noale. Una stagione che lo ha visto vincere sette gare domenicali, Thailandia, Brasile, Austin, Mugello, Indonesia, Qatar e Portogallo e centrare. Per il riminese anche sette pole in stagione, 16 totali in MotoGP, 20 in carriera, 30 prime file in Top Class.

Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP dove ha voltuo omaggiare anche Martin, che dal prossimo anno sarà in sella alla Yamaha Factory.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Valencia MotoGP 2026

“Siamo in diretta dal box Aprilia, volevo fare un omaggio alla mia squadra e mi sembra giusto: se volete, venite pure qui. Vorrei mandare un saluto a Massimo Rivola, una figura storica di Aprilia. Voglio fargli i miei complimenti perché abbiamo vissuto due anni bellissimi insieme.”

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Vs Jorge Martin Gara GP Valencia MotoGP 2026

“Ho scoperto un grande pilota (si riferisce a Martin, ndr), anche se non avevo certo bisogno di scoprirlo. Ma soprattutto ho scoperto una grande persona e un grande amico, e sono contento di aver condiviso tanti bei momenti con lui. Grazie per il lavoro svolto insieme, perché questa moto l’abbiamo costruita insieme ed è stato davvero bello.”

Una stagione che ha consacrato definitivamente Bezzecchi tra i protagonisti della MotoGP, anche se rimane un retrogusto amaro per l’occasione buttata visti i 102 punti di vantaggio che aveva al Mugello su Marc Marquez.

Il quarto posto di Valencia non gli ha permesso di chiudere con un’altra vittoria, ma ha comunque certificato il secondo posto finale in campionato, risultato che rappresenta il miglior piazzamento della sua carriera nella classe regina. Un’annata costruita gara dopo gara, grazie a una crescita costante che lo ha visto diventare uno dei piloti più completi e competitivi della griglia.

Per Bezzecchi si chiude così un 2026 positivo, impreziosito da sette vittorie domenicali, sette pole position e numerosi record personali. Numeri che raccontano soltanto in parte il valore di una stagione che lo ha visto lottare fino all’ultimo contro i migliori piloti del mondo. La sensazione è che il prossimo anno senza Marc Marquez possa essere uno dei favoriti (moto permettendo, ndr). Ad impreziosirla anche aver raggiunto la vetta tra i costruttori, con una RS-GP che punta ora a confermarsi come riferimento assoluto della categoria.

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