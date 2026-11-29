Il percorso condiviso da Jorge Martin e Aprilia si è concluso a Valencia tra sentimenti contrastanti, riconoscenza e lucidità. Archiviate due annate da autentico punto di riferimento, il centauro madrileno si è congedato dalla squadra di Noale dopo il gran finale del mondiale 2026, aprendo una nuova fase professionale prevista già dalla prossima stagione. Una separazione di peso, non soltanto sul piano agonistico ma anche su quello personale, come confermano le dichiarazioni rilasciate subito dopo la bandiera a scacchi.

Due anni intensi, la prima con gravi infortuni e la volontà (da parte del pilota, ndr) di separarsi, poi la riconciliazione e poi la grande stagione in cui ha battagliato fino alla caduta di Phillip Island con Marc Marquez, chiudendo alla fine terzo in un Campionato combattutissimo dove ha contribuito anche alla vittoria del Titolo Team e costruttori della casa di Noale.Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Vs Marco Bezzecchi Gara GP Valencia MotoGP 2026

“Grazie a Marco per le sue parole: all’inizio non ci conoscevamo così da vicino, ma alla fine è una bellissima persona, ha una grande famiglia e ha le qualità per emergere. Spero che prima o poi metterà anche il suo nome sul trofeo, perché se lo merita. Chiudiamo una bella epoca in questi due anni: sono contento di ciò che abbiamo fatto e di come è andato tutto.”

La crescita umana negli ultimi due anni

“Penso che prima di arrivare ero ancora un bambino, o comunque un ragazzino; ora sono maturato per forza, perché la vita mi ha portato a crescere e ho dovuto capire cosa volevo davvero nella mia vita. Alla fine sono felice di questi due anni: sicuramente mi segneranno per sempre e l’esperienza che mi porto dietro mi aiuterà a vincere in futuro.”

La nuova sfida e il peso del cambiamento

“E’ un po’ come quello che è successo nel 2024, quando sono passato da una moto vincente a una che non vinceva. Alla fine è la strada più forte e ovviamente sarà dura, lo so, però non ci sono tanti piloti come me e io proverò a dare il massimo. Capirò subito dove bisognerà lavorare e darò tutto: se si potrà vincere bene, altrimenti si lavorerà per arrivarci.”

Il significato dell’addio di Marquez

“Onestamente non ci ho ancora riflettuto a fondo su cosa significhi per me, ma sarà strano, perché da quando sono arrivato in MotoGP nel 2021 era lui il mio punto di riferimento. Ho sempre voluto batterlo: tante volte ci sono riuscito, altre no, ma sicuramente le nostre storie si sono sempre intrecciate. Riuscire a confrontarmi e a lottare con uno dei migliori piloti della storia significa che il mio livello è all’altezza dei più grandi. Aver lottato con lui ha significato tantissimo e ne sono felice.”

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