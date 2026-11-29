Forte di otto Titoli iridati, 226 presenze nei Gran Premi, 80 successi, 135 presenze sul podio e 78 partenze al “palo”, Marc Marquez ridisegna la cronaca del Motomondiale.

Dati fuori dal comune che restituiscono solo una frazione del cammino di uno dei centauri più decorati e incisivi dell’epoca contemporanea. Dal debutto nel campionato iridato sino ai trionfi più vicini nel tempo, il fuoriclasse spagnolo ha segnato una traiettoria segnata da primati, gesta e ripetuti episodi rimasti impressi nel ricordo del pubblico.

Il suo eccezionale viaggio sulle due ruote ha attraversato tappe differenti, a partire dai primi traguardi nelle categorie cadette per arrivare alla supremazia espressa nella Top Class. In totale il pilota ha messo in bacheca otto mondiali in MotoGP, dieci in carriera considerando anche quelli della 125cc e della Moto2, un patrimonio di successi che lo annovera fra i migliori interpreti della storia. Ai parametri classici si sommano 80 affermazioni e ben 135 podi, a riprova di una continuità di prestazioni che lo ha mantenuto in prima fila per più di dieci anni.

Pure nella ricerca del time-attack i riscontri sono netti. Le 78 pole conquistate lungo l’arco della carriera costituiscono uno degli indicatori più eloquenti della sua abilità, spesso in grado di superare i margini del mezzo meccanico e dei rivali. Una combattività calibrata che ha contraddistinto in modo netto la sua guida e gli ha permesso di centrare traguardi ritenuti non di rado fuori portata.

Di grande rilievo è inoltre il capitolo legato a Ducati, già scolpito negli annali pur a fronte di un arco temporale non lunghissimo. In sella alle moto di Borgo Panigale, Marquez ha centrato due allori mondiali, preso parte a 57 appuntamenti, firmato 21 primi posti, conquistato 34 podi e siglato 14 pole. Riscontri che evidenziano un’armonia istantanea e redditizia tra il talento spagnolo e la Desmosedici.

Ad arricchire questo notevole curriculum contribuiscono pure i primati legati alle Sprint: 43 piazzamenti a podio e 25 trionfi nelle sfide brevi del sabato, dati che avvalorano la sua prontezza nel rispondere ai nuovi format portati dalla MotoGP odierna. Valori che chiariscono più di qualunque etichetta il motivo per cui Marc Marquez venga ormai ritenuto a tutti gli effetti un’icona indiscussa delle corse motociclistiche internazionali. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Ultima Gara in Carriera GP Valencia MotoGP 2026

“Sono molto felice e molto rilassato. È stato un fine settimana incredibile, ricco di emozioni, che mi sono goduto al massimo, ed è questa la cosa più importante. Abbiamo concluso l’ultima gara nel mio stile, dando tutto fino alla fine e provando a raggiungere Raul (Fernandez) per tentare di vincere. Non ci siamo riusciti, ma salire sul podio, vivere quel momento e attaccare alla prima curva rispecchia perfettamente lo stile Marquez.”

Cosa racconterò ai miei figli

“Non lo so ancora, prima dovrà succedere, ma è vero che per me la cosa più importante sono gli amici che ho nel paddock della MotoGP, le tante persone che ho conosciuto e il fatto di essere cresciuto qui. I valori che mi ha trasmesso questo sport — il sacrificio, la routine, l’ambizione, la concentrazione — sono ciò che porterò con me. Quindi non saprei esattamente cosa dire loro se non: ‘Guardate i video e godetevi tutto quello che è successo’, dirò questo.”

La serenità dell’addio e il peso degli infortuni

“Sono felice, molto felice di aver preso questa decisione. Credimi, ci sono state tante situazioni al limite che non potevo più continuare ad accettare. Soprattutto la paura che, toccando terra con la testa, tornasse la diplopia: a fine 2011 sono rimasto cinque mesi in quelle condizioni e solo un’operazione mi ha salvato, permettendomi di proseguire la mia carriera sportiva.

Col tempo, però, ho iniziato a sentire la paura delle cadute, ed è questo il motivo per cui sono caduto meno. Fino a quest’anno non l’avevo mai provata davvero, ma poi tutto è arrivato all’improvviso: Le Mans, l’operazione alla spalla, un altro episodio di diplopia durato dodici ore e, subito dopo, l’incidente di mio fratello. Quelle due settimane mi hanno colpito molto duramente. Sono tornato in pista cercando sempre di essere un professionista, di difendere i colori e portare la Ducati al vertice. Ci siamo riusciti, ma ero così sereno perché sapevo che questa decisione è quella che mi rende più felice.”

I ringraziamenti e l’eredità umana

“Ho imparato tantissimo da questo sport, ma soprattutto sono cresciuto davanti alle telecamere. Quando arriviamo qui siamo molto giovani e impariamo tante cose, sempre sotto gli occhi di moltissime persone. Come ho detto prima, ciò che mi porto via dal paddock sono le amicizie, la collaborazione con tutti i team per cui ho lavorato e le tante persone incontrate. Il Marc pilota finisce qui, ma il Marc persona continua e questo resterà sempre nel mio cuore.”

I prossimi impegni con Ducati e possibile test martedì

“Non lo so ancora. Io sono a disposizione della Ducati e saranno loro a decidere, ma alla fine, se c’è da lavorare, io ci sono.”

Foto: MotoGP Sport Entertainment Group

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