MotoGP | GP Ungheria, Moreira: “Bella gara, gomma media errore mio”

Diogo Moreira sta vivendo un grande inizio di stagione. Il rookie del Team Pro Honda LCR nonché iridato 2025 della Moto2, è sempre uno dei piloti più veloci della casa giapponese.

Il sesto posto del Balaton Park non è un semplice piazzamento: è un segnale forte, chiaro, inequivocabile. Il giovane brasiliano sta bruciando le tappe, mostrando una maturità tecnica e mentale che raramente si vede in un debuttante della MotoGP.

La decisione di correre con la media posteriore, rivelatasi poi meno efficace rispetto alla soft usata dai piloti che aveva davanti, è stata un rischio da rookie, come lui stesso ha ammesso. Ma ciò che colpisce è la lucidità con cui ha analizzato l’errore, senza cercare scuse, e la capacità di mantenere un ritmo competitivo nonostante un handicap tecnico evidente.

Dal Mugello in poi, Moreira ha compiuto un salto di qualità netto: più presenza nel box, più fiducia da parte di Honda, più consapevolezza del proprio potenziale. Ma soprattutto, una costante: quando parte in Q2, la sua gara cambia volto. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

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“Alla fine ho sbagliato io. Sono un rookie e ho provato a fare la gara con la media. L’avevamo provata questa mattina nel warm‑up e andava molto meglio, ma in gara non è stata la scelta giusta. Nonostante questo abbiamo fatto una bella gara e sono contento del lavoro che abbiamo fatto.

Con la soft forse avrei potuto giocarmela un po’ di più, ma per me era un po’ un rischio. Alla fine però il risultato è buono. Dal Mugello abbiamo fatto un passo avanti importante e per me la chiave è sempre essere in Q2: se parti davanti, la gara è sempre più facile.

Per quanto riguarda Honda, per me loro sono sempre stati lì fin dal primo giorno, dal test in Thailandia. Io penso di aver fatto io lo step, soprattutto mentalmente. Loro mi hanno sempre supportato e questo mi ha aiutato a crescere.”

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