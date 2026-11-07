Moto3 | Gp Qatar: Quiles in pole, Pini chiude 19esimo

Moto3 GP Qatar Qualifiche – Maximo Quiles si è aggiudicato la pole position del Gran Premio del Qatar Classe Moto3, 20esima tappa del Motomondiale 2026 in programma al Lusail International Circuit.

Il Campione del Mondo 2026 in sella alla KTM del Team Aspar ha ottenuto la seconda pole consecutiva, quarta della stagione, sesta in carriera. In prima fila con il #28 David Almansa (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Seconda fila per Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), David Munoz (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing).

Hakim Danish (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI) aprirà la terza fila e avrà accanto a se Veda Pratama (Honda Team Asia), che ricordiamo dovrà scontare sei posizioni in griglia per aver ignorato per la seconda volta le bandiere gialle e Scott Ogden (KTM CIP Green Power).Quarta fila per i due piloti Red Bull KTM Tech3, Rico Salmela e Valentin Perrone e per Joel Esteban (KTM LEVEL UP – MTA).

Guido Pini non è riuscito a passare al Q1 dove ha chiuso quinto e scatterà quindi dalla 19esima casella. Fino a pochi secondi dal termine della Q1 il pilota del Leopard Racing era in prima posizione con la propria Honda, ma è stato poi sopravanzato Brian Uriarte, Zen Mitani, Alvaro Carpe e Casey O’Gorman. Quest’ultimo lo ha battuto per soli 0.056s.

Ricordiamo l’assenza di Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA) che in una caduta avvenuta venerdì si è fratturato il primo metacarpo mano sinistra.

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