MotoGP | GP Misano, Acosta: “Abbiamo cambiato tutta la moto”

Pedro Acosta (nella foto a destra, ndr) ha corso una grande gara a Misano, dove si è disputato il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esima tappa della MotoGP 2026.

Il pilota di Mazarron dopo una difficile Sprint Race, ha chiuso terzo la gara “lunga” della domenica alle spalle dei fratelli Marquez, con Marc vincitore davanti ad Alex. Con la squadra ha stravolto l’assetto della sua KTM RC16, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Misano MotoGP 2026

“Alla fine ho potuto fare dei sorpassi veramente belli. Qualche battaglia anche con più o meno lo stesso passo di Alex all’inizio. Mancava un po’, ma è vero che nel finale della gara sono tornato veloce, facendo 1’30.9 più o meno. Penso che dobbiamo essere soddisfatti del weekend.

Abbiamo cambiato tutta la moto. È vero che ieri ero ‘incazzato’. Il team ha lavorato veramente forte per provare a capire cosa stesse succedendo, perché era troppo strano che io con la KTM facessi così tanta fatica in staccata. Oggi abbiamo fatto un bello step: nel Warm Up mi sono sentito bene, quindi speravamo che con un po’ più di caldo sarebbe stato più facile.

Sulla parte veloce del tracciato, realmente no, non è cambiato molto. Per me c’era da fare push in tutto il circuito e fare la curva 11 più o meno per sopravvivere, perché è vero che facevo tanta fatica con la gomma davanti, prendeva tanto movimento e non c’era confidenza. È migliorato da ieri a oggi, ma ancora facciamo fatica per essere veramente veloci in quel punto. Quando Alex mi ha passato all’uscita della 6, sì, lì ancora manca un po’ di performance. Speriamo che KTM faccia qualcosa per la settimana prossima in Austria, che alla fine è il GP di casa.”

Foto: Michelin

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