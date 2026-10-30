MotoGP | GP Malesia, KTM Tech3 sorride: Bastianini e Vinales volano direttamente in Q2

Il Gran Premio della Malesia si è aperto con segnali incoraggianti per il Red Bull KTM Tech3. Sul caldo e impegnativo tracciato di Sepang, Enea Bastianini e Maverick Vinales hanno chiuso la giornata del venerdì rispettivamente in settima e ottava posizione, conquistando entrambi l’accesso diretto alla Q2. Un risultato particolarmente significativo per la squadra, che ritrova due piloti nelle prime dieci posizioni al termine del venerdì per la prima volta da quando i due sono diventati compagni di squadra.

Dopo il weekend anomalo di Phillip Island, condizionato fino alla cancellazione della gara domenicale, in Malesia i piloti hanno potuto lavorare regolarmente in condizioni di asciutto. Le temperature elevate, arrivate a toccare i 34 gradi durante le Practice, hanno però reso ancora più impegnativo il lavoro in pista. Oltre al caldo e all’umidità tipici di Sepang, i piloti hanno dovuto fare i conti con un asfalto caratterizzato da un grip limitato e dalla presenza di detriti sollevati dalle moto.

Per Bastianini il venerdì è stato nel complesso positivo. Su una pista che storicamente gli regala ottime sensazioni, il riminese è rimasto stabilmente tra i migliori per tutta la giornata. Dopo il quarto posto ottenuto nelle FP1, ha concluso le Practice al settimo posto, a circa mezzo secondo dal riferimento fissato da Marc Marquez. A pochi minuti dal termine della sessione è stato protagonista di una scivolata alla curva 2, senza particolari conseguenze fisiche se non un leggero dolore alla mano sinistra.

Dichiarazioni Enea Bastianini day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Sono molto felice per il team e per Maverick. Oggi tutti abbiamo fatto un buon lavoro. Ho avuto una piccola caduta alla curva 2, ma sto bene. Ho cercato di tenere la moto in piedi e mi sono aggrappato al manubrio, quindi ho un po’ di dolore alla mano, ma niente di preoccupante. Siamo stati costanti oggi, sempre nella top ten. Dobbiamo lavorare ancora sul passo perché alcuni piloti hanno qualcosa in più. Il nostro calo della gomma è stato piuttosto importante. Inoltre, nel pomeriggio il feeling con l’anteriore era leggermente peggiore rispetto al mattino. Nelle FP1 avevo montato la gomma dura all’anteriore. Vedremo se riusciremo a utilizzarla in gara. C’è meno grip in inserimento, ma è migliore nelle frenate decise. Su questa pista di solito sono veloce, come abbiamo visto anche nei test a inizio anno. Possiamo lottare questo weekend, ne sono sicuro. Le qualifiche saranno ancora più importanti del solito a causa del caldo, che aumenta la pressione delle gomme quando si segue un’altra moto. Questo è uno dei miei circuiti preferiti del calendario e non vedo l’ora di tornare in pista domani.”

Ottima anche la prestazione di Vinales. Lo spagnolo, solo sedicesimo nella sessione mattutina, ha progressivamente aumentato il ritmo fino a inserirsi nelle posizioni di vertice nel finale delle Practice. Grazie a un efficace time attack ha conquistato l’ottava posizione e il passaggio diretto alla Q2, risultato che mancava dal Gran Premio di Germania della scorsa stagione.

Dichiarazioni Maverick Vinales day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“Non è andata male oggi! Già da Phillip Island sapevo di dover fare qualcosa per ridurre il dolore. Lì il circuito era composto soprattutto da curve a sinistra e non riuscivo a spingere con la spalla, ma ho lavorato molto con i medici per diminuire il dolore. La mia spalla è gonfia da parecchio tempo e devo continuare a lavorarci. Dopo l’iniezione ricevuta in Australia il gonfiore è diminuito. Oggi il dolore era minore e sono riuscito a essere più preciso. Inoltre avevo più forza in frenata. Era da molto tempo che non riuscivo a guidare la moto a un livello così buono, quindi non è semplice tornare improvvisamente molto veloce. Però, a essere onesto, il tempo sul giro non è stato particolarmente difficile da ottenere e penso che avrei potuto andare ancora più forte. Continueremo a lavorare. Oggi è stata una buona giornata e stavo guidando bene. Adesso penseremo a gestire al meglio le energie e le forze fisiche, guardando soprattutto alla gara di domenica più che alla Sprint.”

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