MotoGP | GP Malesia Day 1, Ogura: “Il risultato è buono, ma non valevamo una top 3”

Ai Ogura ha vissuto una giornata dai due volti al Sepang International Circuit, teatro del Gran Premio della Malesia, 19esima tappa della MotoGP 2026.

Il giapponese dell’Aprilia ha chiuso soltanto in 19esima posizione la sessione del mattino, mentre nel turno di pre-qualifiche che decide i primi 10 che si qualificano direttamente alla Q2, è riuscito ad ottenere il terzo tempo.

Nonostante il risultato finale ha ammesso che le difficoltà incontrate durante la giornata erano state ben più profonde. Il #79 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha infatti spiegato di aver vissuto un venerdì complicato fin dai primi giri, trovando però nel finale alcuni riferimenti incoraggianti sul giro secco. Restano invece diversi dubbi sul passo gara, soprattutto con la gomma media, un aspetto sul quale il pilota nipponico intende concentrare il lavoro in vista delle FP2.

Dichiarazioni Ai Ogura Day 1 GP Malesia Sepang MotoGP 2026

“È stata una giornata complicata per noi. Credo soprattutto perché abbiamo iniziato davvero male questa mattina, ma alla fine, in un modo o nell’altro, siamo riusciti a rimediare. Il tempo sul giro e la posizione finale sono stati discreti, quindi il risultato è buono, ma considerando la prestazione complessiva non penso che oggi valessimo una top 3. Anche il tempo ottenuto nell’ultimo stint mi sembra difficile da ripetere. Non mi sento particolarmente a mio agio, ma abbiamo ancora le FP2 per preparare la gara principale, quindi va bene così. Con la gomma media non ho passo, la mia velocità è ancora lontana dall’essere sufficiente e domani dovremo lavorare nuovamente sulle gomme. Questo pomeriggio ho trascorso gran parte della sessione concentrandomi sul time attack, ma vedremo cosa riusciremo a fare domani.”

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