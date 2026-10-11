MotoGP | GP Indonesia, Fernandez: “Gara durissima”

Impresa di Raul Fernandez al Mandalika International Circuit, teatro della 17esima tappa della MotoGP 2026, il Gran Premio d’Indonesia.

La caduta avvenuta alla prima curva della Sprint Race, con “attacco” mediatico a Marco Bezzecchi reo di aver cercato di disturbare il madrileno, facendolo poi cadere, gli aveva procurato la frattura di due dita della mano destra, quella del gas e del freno.

La sua partecipazione alla gara era in dubbio, poi dopo il warm up la decisione di prendere parte alla gara, una gara guidata per 19 giri, prima che il dolore e la difficoltà di dover frenare con un solo dito, il medio, lo portasse a tirare si i remi in barca, chiudendo comunque secondo. Uno stoico Fernandez quindi, che ha così commentato l’impresa ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Sprint Race Gp Indonesia MotoGP 2026

“Gara durissima, stamattina quando mi sono svegliato non avevo in testa di correre. Ho visto che nel team mi hanno fatto delle modifiche per vedere se era possibile correre. Non pensavo che in dieci minuti era possibile cambiare le posizioni della mano ma hanno fatto un ottimo lavoro i fisioterapisti. Sono fortunato di aver fatto la gara e contentissimo per averla finita sul podio. Gara divertente ma dove staccavo andavo dritto e ho mangiato la gomma posteriore. Mi sento parte di questo progetto, sono quasi cinque anni che sono qua, mi sento parte di questa famiglia. Sono felice per Fabiano, lui e Davide mi hanno salvato la carriera nel peggiore momento della mia vita. Avevo paura di cadere perché usando un dito diverso per frenare, il braccio era stanco e non capivo il limite, per questo mi sono accontentato. Il problema è stato cambiare lo stile da staccare, la squadra è stata incredibile, hanno fatto un manubrio speciale. Grazie a loro, senza di loro non ce l’avrei fatta.”

Il secondo posto conquistato da Fernandez vale quasi quanto una vittoria considerando le condizioni con cui si è presentato al via della gara. Dopo il pesante incidente del sabato, infatti, lo spagnolo sembrava destinato a dare forfait, soprattutto a causa del dolore e delle difficoltà nel controllare la moto in frenata.

Invece il pilota Trackhouse ha deciso di stringere i denti e provarci, sostenuto dal lavoro svolto dal team e dallo staff medico nelle ore precedenti alla gara. Le modifiche apportate alla moto, unite a un manubrio adattato alle sue esigenze fisiche, gli hanno consentito di scendere in pista e di completare una prestazione che ha impressionato addetti ai lavori e tifosi.

Foto: Michelin

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