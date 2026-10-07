MotoGP | GP Indonesia, Bagnaia: “Obiettivo ritrovare il feeling”

Il Gran Premio d’Indonesia rappresenta l’ennesima sfida per Pecco Bagnaia, che giunto alla 17esima gara della MotoGP 2026, non ha ancora trovato il giusto feeling con la propria Ducati Desmosedici GP 26.

Il pilota di Chivasso sta vivendo una stagione difficilissima, mancano ancora sei gare compresa Mandalika prima di chiudere l’avventura con la casa di Borgo Panigale e vorrebbe regalarsi qualche momento di gioia.

Lo scorso anno scivolò nel corso dell’ottavo giro dopo un weekend complicato, ora spera di poter invertire la rotta e iniziare a vedere la luce in fondo al tunnel.

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“A Motegi siamo riusciti a portare a casa altri punti importanti, anche se devo ammettere che ho faticato parecchio alla guida. In passato su questa pista sono stato veloce e vincente, anche se lo scorso anno abbiamo sofferto molto. L’obiettivo è continuare a lavorare con la squadra per ritrovare il miglior feeling e tornare a giocarci le posizioni che contano.”

Le parole di Bagnaia fotografano perfettamente il momento che sta attraversando il due volte Campione del Mondo della MotoGP. Il feeling con la Ducati Desmosedici GP 26 continua a non essere quello desiderato e i risultati ottenuti finora non rispecchiano il valore del pilota piemontese.

Il circuito di Mandalika evoca ricordi contrastanti per Bagnaia. Se da una parte il tracciato indonesiano gli ha regalato soddisfazioni in passato, dall’altra resta ancora vivo il ricordo della caduta dello scorso anno, arrivata dopo un weekend difficile nel quale non era mai riuscito a trovare il ritmo dei migliori.

Il weekend di Mandalika sarà quindi un banco di prova importante non soltanto per il risultato finale, ma anche per comprendere se i progressi mostrati nelle ultime gare potranno trasformarsi in una svolta concreta.

Bagnaia cerca risposte, consapevole che il tempo a disposizione non è infinito, ma che la stagione offre ancora diverse opportunità per tornare protagonisti e regalarsi le soddisfazioni che finora sono mancate.

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