MotoGP | GP Indonesia, Bezzecchi: “Non bisogna mollare mai”

Marco Bezzecchi spazza via in un solo colpo le polemiche del sabato del Gran Premio di Indonesia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Se nella Sprint Race la sua gara era terminata alla prima curva per una caduta, una caduta che aveva coinvolto il compagno di marca Raul Fernandez, con quest’ultimo che aveva accusato senza mezzi termini il riminese, nella gara domenicale è andato a vincere con vantaggio proprio sul madrileno, quinta vittoria stagionale, 11esima in carriera.

Il sorpasso decisivo nel corso del 19esimo giro dei 27 in programma poi l’allungo vincente. In Campionato è sempre lontano dalla vetta, ma qualche punto è stato recuperato, sono 46 ora i punti di distacco dal leader e compagno di squadra Jorge Martin. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gara GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“Sono contento, è stata una gara difficile. Weekend bello ma difficile per quanto successo ieri, ma la velocità c’era. Ho cercato di stare tranquillo, avevo voglia di tornare in moto. Ci voleva, era da tanto che non ero in testa per un po’, non è stato un periodo semplice, grazie ad Aprilia, alla mia famiglia e ai miei amici. La realtà è che il Mondiale è più perso che vinto, dovevo prendermi dei rischi. Ieri non ha pagato, oggi sì. La mia voglia di andare in moto è sempre la stessa, non vedo l’ora di venire alle gare e anche di soffrire, bisogna non mollare mai. I miei ragazzi lo sanno e io anche. Ieri è stato un incidente di gara che si poteva provare ad evitare ma l’importante è che tra di noi ci sia rispetto, ci siamo parlati e scusati, siamo due ragazzi intelligenti. Siamo partiti oggi belli carichi per fare il nostro massimo ed è andata bene. Il macinino del pepe dopo la vittoria? Un po’ di pepe sta bene sempre, è una storia lunga con i miei amici e Kimi (Antonelli, leader del Mondiale Formula 1, nde).”

Il successo di Mandalika rappresenta una vera e propria risposta sul campo da parte del pilota dell’Aprilia. Dopo le polemiche seguite all’incidente della Sprint Race, Bezzecchi ha scelto di lasciar parlare il cronometro e il risultato, mettendo in mostra una prestazione di alto livello su un tracciato particolarmente impegnativo.

Fin dalle prime fasi della gara il riminese ha dimostrato di avere il ritmo necessario per lottare per il successo. Giro dopo giro è rimasto agganciato a Fernandez.

Una volta trovata l’occasione giusta, ha affondato il colpo decisivo, portandosi al comando e costruendo poi il margine che gli ha permesso di conquistare una vittoria dal peso specifico importante. Un risultato che conferma la competitività della moto della casa veneta che non solo ha monopolizzato il podio, ma che ha fatto poker con Ogura quarto e che rilancia il morale del pilota in vista delle prossime gare.

Foto: Michelin

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