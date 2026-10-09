MotoGP | GP Indonesia Day 1, Fernandez: “Sono veramente contento” [VIDEO]

Dopo settimane complicate, Raul Fernandez ritrova il sorriso a Mandalika e lo fa nel modo migliore possibile. Il pilota Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso le pre-qualifiche del GP d’Indonesia 2026 davanti a tutti, firmando anche il nuovo record della pista e confermando l’ottimo feeling mostrato fin dalle prime uscite del venerdì.

Una prestazione che rappresenta una boccata d’ossigeno per lo spagnolo, reduce da alcuni weekend difficili nei quali risultati e sensazioni non erano stati all’altezza delle aspettative.

Sul tracciato indonesiano, tradizionalmente favorevole alle caratteristiche della RS-GP, Fernandez è riuscito a trovare fin da subito il giusto bilanciamento tra velocità sul giro secco e costanza sul passo gara. Un aspetto che potrebbe rivelarsi particolarmente importante in vista del resto del fine settimana, considerando che il numero 25 si è detto addirittura più soddisfatto del ritmo mostrato sulla lunga distanza rispetto alla prestazione ottenuta nel time-attack.

La vera chiave del venerdì, però, sembra essere stata la ritrovata fiducia. Dopo aver sofferto in alcune delle gare precedenti, Fernandez è tornato a guidare con naturalezza, trovando quella fluidità che gli ha permesso di spingere al limite senza forzare.

Un segnale incoraggiante non solo per il pilota, ma anche per tutto il Team, che vede confermati i progressi emersi a Motegi. Adesso l’obiettivo sarà trasformare l’eccellente avvio di Mandalika in un risultato di prestigio tra qualifiche e gare, cercando di restare protagonista fino alla bandiera a scacchi. Ecco cosa ha detto ai microfono di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 1 Gp Indonesia MotoGP 2026

“Sono veramente contento. È il giorno in cui tutto arriva facile, sapendo che siamo in MotoGP. Dopo due gare dove mi sentivo abbastanza limitato, anche se è vero che a Motegi abbiamo fatto uno step ed ero contento perché, su una pista stop-and-go, eravamo ritornati a essere un po’ più competitivi e non a fare quello che avevamo fatto a Spielberg. Mi ero sentito male per la squadra, mi ero ‘vergognato’ un po’ per le performance che avevamo, però sì, siamo venuti su una pista dove sappiamo che l’Aprilia va bene.

Io ho provato a prendere il 100%, soprattutto sempre con un sorriso, che è la cosa più importante e soprattutto sembra che tutto arrivi facile. Dobbiamo stare calmi perché sappiamo che Marco (Bezzecchi) può girare tanto veloce e Jorge (Martin) sta facendo un anno da paura. Dobbiamo pensare a noi e dare un po’ di più, perché sappiamo che domani loro faranno uno step. La chiave della MotoGP è non toccare una moto che va bene. Adesso non abbiamo tempo abbastanza per cambiare il setup, è meglio prendere quell’assetto che abbiamo, che più o meno va, e da lì adattare un po’ lo stile di guida e prendere il 100%. Sul passo sono messo meglio che sul time-attack.”





4.1/5 - (9 votes)