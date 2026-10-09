MotoGP | GP Indonesia Day 1, Bezzecchi: “Buona giornata”

Marco Bezzecchi ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio di Indonesia in seconda posizione, alle spalle del compagno di marca Raul Fernandez.

Il #72 dell’Aprilia dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle free practice 1 della mattinata, ha terminato le pre-qualifiche con ottimismo ma anche pizzico di delusione per non essere stato il più veloce.

Quello che contava però era l’accesso diretto in Q2, domani saranno fondamentali le qualifiche e poi il pensiero alla gara Sprint e a quella domenicale. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“Stiamo andando bene su questa pista. In generale ci sono due curve che mi piacciono, ma mi piace molto tutto il tracciato. Mi sono trovato abbastanza bene e siamo riusciti a essere abbastanza veloci. Sono abbastanza contento del lavoro svolto, sia in termini di passo che di time attack. È vero che Raul (Fernandez), soprattutto con la gomma soft, è stato velocissimo nel passo, ma anche nel time attack. Ci sarà da capire bene come poter migliorare e magari riuscire a prendere un po’ di spunto da lui, però sono contento: è stata una buona giornata. Ci sono la voglia e la grinta, mi sono sentito bene oggi; è vero che vanno tutti molto forte, però è solamente venerdì, quindi cerchiamo di mantenere la calma, lavorare al meglio e preparare tutto al massimo per i prossimi due giorni.”

Sul tecnico tracciato di Mandalika, Bezzecchi ha trovato fin da subito un buon feeling con la RS-GP26, riuscendo a sfruttare le caratteristiche di una pista che ha sempre apprezzato particolarmente. Il riminese ha dimostrato costanza durante tutta la giornata, rimanendo stabilmente nelle posizioni di vertice e confermando il potenziale già emerso nelle ultime uscite stagionali.

Nonostante il risultato finale sia più che incoraggiante, il #72 non ha nascosto di aver individuato alcuni aspetti sui quali lavorare in vista del sabato. Il riferimento principale resta proprio Raul Fernandez, autore del miglior tempo e di un’impressionante simulazione di passo che ha attirato l’attenzione di tutto il box Aprilia. Bezzecchi ha infatti riconosciuto la velocità mostrata dal compagno di marca, sottolineando come analizzare i suoi dati possa rappresentare un’opportunità per trovare qualche decimo prezioso nelle sessioni decisive del weekend.

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