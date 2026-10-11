MotoGP | Gp Indonesia: vince Bezzecchi, poker Aprilia, Martin di nuovo leader del Campionato

MotoGP Gara GP Indonesia Mandalika – Dopo le polemiche arrivate dopo la Sprint Race e anche dopo il warm up, Marco Bezzecchi si toglie la soddisfazione di vincere il Gran Premio di Indonesia, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2026 corso al Mandalika International Circuit.

Il pilota riminese dell’Aprilia che scattava dalla seconda casella, è partito bene e ha tenuto la seconda posizione alle spalle di Raul Fernandez (con cui ieri c’era stata polemica per la caduta con il “Bez” che aveva fatto cadere il madrileno nella gara Sprint, ndr) fino al giro 19, quando ha attaccato il compagno di marca passandolo e prendendosi la vetta della gara.

Il #72 ha subito allungato sullo spagnolo che ha corso con due dita rotte della mano destra, quella del gas e del freno. Per Bezzecchi si tratta della 11esima vittoria in MotoGP, quinto successo stagionale dopo quelli di Thailandia, Brasile, Austin e Mugello, 17esimo successo in carriera. Si tratta della 300esima vittoria in Top Class per i piloti italiani.

Stoico secondo posto per Fernandez, correre con due dita della mano destra rotta non è banale e all’arrivo il #25 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team era piuttosto dolorante. Il #25 della casa veneta ha chiuso davanti a Jorge Martin, terzo con la seconda Aprilia Factory.

Complice il sesto posto di Marc Marquez, mai in lizza per la vittoria, il pilota di San Sebastian de Los Reyes si riprende la vetta del Campionato con due punti sul pilota di Cervera.

Dietro a Martin a completare il poker Aprilia (prima volta che la casa veneta occupa i primi quattro posti, 16esimo successo nella top-class, ndr) ci ha pensato il giapponese Ai Ogura, che con la seconda RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha battuto Pedro Acosta, con quest’ultimo ancora una volta miglior pilota KTM.

Come detto Marquez ha chiuso sesto e non è stato mai protagonista. Le Ducati hanno sofferto su una pista che si sapeva favorevole all’Aprilia, ma non si pensava che potesse finire anche dietro la KTM.

Dietro al nove volte iridato suo fratello Alex Marquez con la Desmosedici del BK8 Gresini Racing MotoGP, Fabio Di Giannantonio con la Desmosedici del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e la migliore delle moto giapponesi, la Yamaha YZR-M1 di Fabio Quartararo. Chiude la Top Ten Enea Bastianini con la KTM del Team Tech3.

A punti anche Brad Binder con la seconda KTM ufficiale, Luca Marini con la migliore delle Honda, Johann Zarco con la Honda del Team LCR, Franco Morbidelli con la Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e Alex Rins con la seconda Yamaha Factory. Chiudono la classifica il rookie Honda LCR Diogo Moreira 16esimo e Maverick Vinales, 17esimo con la seconda KTM del Team Tech3.

Ritirati Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), scivolato nel corso del secondo giro, Jack Miller (Yamaha Pramac), scivolato nel corso del sesto giro, Pecco Bagnaia (Ducati Factory), scivolato nel corso del settimo giro e Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing), ritiratosi mentre era nelle retrovie, dopo la penalità di tre posizioni in griglia e partenza dall’ultima posizione.

La classifica vede Martin al comando con 355 punti, due in più di Marc Marquez e 46 in più del team-mate Marco Bezzecchi.

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