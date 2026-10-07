MotoGP | GP Indonesia, Bezzecchi: “La pista mi piace molto”

La MotoGP non si ferma e a pochi giorni dalla gara di Motegi, torna nuovamente in pista per il diciassettesimo GP stagionale, in scena al Mandalika International Circuit, il Gran Premio d’Indonesia.

Marco Bezzecchi ci arriva dopo aver chiuso sesto posto nella sprint e terzo nella gara lunga di Motegi e affronta il GP d’Indonesia con l’intento di confermare la propria competitività in sella alla RS-GP26 e lottare per le posizioni di vertice.

La vetta del Campionato lo vede lontano 49 punti dal leader e team-mate Jorge Martin, le gare alla fine del Campionato diminuiscono ed è ora di iniziare a recuperare punti se vorrà restare in lotta sino alla gara di Valencia.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“Sono contento di correre qui in Indonesia, Mandalika è una pista che mi piace molto. Arriviamo qui dopo una buona gara in Giappone, quindi cercheremo di continuare il nostro lavoro e di migliorare sempre di più. Il nostro obiettivo è quello di provare a essere competitivi in tutte le sessioni in pista.”

Le sensazioni positive raccolte in Giappone rappresentano un importante punto di partenza per il pilota della casa veneta. Il podio conquistato a Motegi ha confermato il buon momento di forma di Bezzecchi e della RS-GP26, una moto che nel corso della stagione ha compiuto passi avanti significativi permettendo al pilota romagnolo di inserirsi con regolarità nella lotta per le posizioni che contano.

Il Gran Premio d’Indonesia potrebbe quindi rappresentare un appuntamento cruciale nella sua rincorsa al vertice della classifica. Con Jorge Martin saldamente al comando del campionato e un margine di 49 punti da amministrare, Bezzecchi è chiamato a sfruttare ogni occasione disponibile per ridurre il distacco e presentarsi alle ultime gare della stagione ancora pienamente in corsa per il Titolo Mondiale.

Mandalika è un tracciato particolare, caratterizzato da curve veloci, cambi di direzione impegnativi e condizioni atmosferiche spesso variabili che possono influenzare il rendimento di piloti e moto nel corso del fine settimana. Per questo motivo sarà fondamentale lavorare efficacemente fin dalle prime sessioni di prove libere, così da trovare il miglior assetto possibile in vista delle qualifiche e delle gare.

Il weekend di Mandalika dirà se “Bez” riuscirà ad accorciare ulteriormente sul leader del Campionato e rilanciare concretamente le proprie ambizioni iridate, non dimenticandoci che dietro a Martin, staccato di soli due punti c’è il nove volte iridato Marc Marquez.

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