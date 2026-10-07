MotoGP | Marquez sfida il tabù Indonesia: “L’obiettivo è invertire la tendenza”

La MotoGP prosegue la sua tournée oltreoceano e fa tappa in Indonesia per il diciassettesimo appuntamento della stagione 2026, in programma a Mandalika.

Si tratta di un circuito che negli anni ha sorriso alla Ducati, capace di conquistare tre successi complessivi: dalla vittoria di Pecco Bagnaia nel 2023 a quella di Jorge Martin nel 2024, fino al trionfo di Fermin Aldeguer nel 2025.

L’edizione dello scorso anno, però, non è stata particolarmente favorevole per il team ufficiale di Borgo Panigale: Marc Marquez è finito a terra dopo essere stato tamponato da Marco Bezzecchi ed è dovuto ricorrere poi all’ennesima operazione alla spalla destra.

Il nove volte si presenta all’appuntamento indonesiano da secondo in classifica generale, con appena due punti di distacco dalla vetta del campionato. Lo spagnolo arriva dal perfetto fine settimana di Motegi, dove ha conquistato il bottino pieno di 37 punti imponendosi sia nella Sprint Race sia nel Gran Premio della domenica.

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“Il Gran Premio del Giappone è andato bene: siamo stati competitivi per tutto il weekend e abbiamo lottato per la vittoria con tutto quello che avevamo. Da Aragon in poi il feeling con la moto è sempre stato positivo e costante, un aspetto che ci dà grande fiducia. Sulla carta l’Indonesia non è mai stata una delle piste più favorevoli per me e, in passato, non sono mai riuscito a concludere la gara lunga. Al di là dell’ironia, l’obiettivo principale insieme al team è proprio quello di invertire questa tendenza e disputare un weekend solido.”

Le parole del pilota Ducati evidenziano la fiducia maturata nelle ultime uscite, frutto di una continuità di rendimento che gli ha consentito di rilanciarsi nella lotta iridata. Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi causati dalla scarsa condizione fisica, Marquez sembra aver trovato il giusto equilibrio in sella alla Desmosedici GP. Proprio per questo motivo il round di Mandalika rappresenta un banco di prova particolarmente importante: una pista che in passato non gli ha regalato grandi soddisfazioni potrebbe trasformarsi nell’occasione ideale per confermare i progressi mostrati nelle ultime settimane.

Con il campionato entrato nella fase decisiva, ogni punto può fare la differenza nella corsa al titolo. Marquez lo sa bene e arriva in Indonesia con l’obiettivo di consolidare il momento positivo e mettere ulteriore pressione al leader della classifica. Ducati, dal canto suo, può contare su una moto che negli ultimi anni si è dimostrata estremamente efficace sul circuito indonesiano, un elemento che alimenta le ambizioni del pilota spagnolo in vista del weekend.

Foto: Michelin

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