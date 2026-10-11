MotoGP | GP Indonesia: vince Bezzecchi nella giornata del trionfo Aprilia: gli highlights [VIDEO]

Highlights GP Indonesia Mandalika – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti del Gran Premio di Indonesia classe MotoGP.

La vittoria è andata a Marco Bezzecchi, quinto successo stagionale per il riminese dell’Aprilia, 11esimo in carriera. Sul podio uno stoico Raul Fernandez, che ha corso con due dita della mano destra rotte e che è stato costretto a frenare con il dito medio e Jorge Martin, che complice il sesto posto di Marc Marquez si riprende la vetta della classifica iridata persa ieri dopo la Sprint.

Primo storico monopolio Aprilia Racing nella top 4 in top class

•⁠ ⁠Quarta tripletta Aprilia Racing stagionale (dopo Le Mans, Assen e Silverstone)

•⁠ ⁠⁠8° vittoria per Aprilia Racing in questa stagione

•⁠ ⁠⁠16° vittoria in top-class per Aprilia Racing

•⁠ ⁠⁠Grazie alla vittoria odierna, Aprilia Racing raggiunge quota 310 successi nel Motomondiale

•⁠ Con la vittoria di Marco Bezzecchi si raggiunge quota 300 vittorie italiane in top-class

Oltre a Bezzecchi vincitore, poca gloria per gli italiani. Fabio Di Giannantonio ha chiuso ottavo con gravi problemi alla gomma anteriore, Enea Bastianini ha chiuso decimo, Luca Marini dodicesimo e Franco Morbidelli quattordicesimo.



