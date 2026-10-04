MotoGP | GP Giappone, Bastianini: “Bella gara, ho recuperato il feeling”

Enea Bastianini ricorderà a lungo il weekend del Gran Premio del Giappone, 16esimo appuntamento della MotoGP 2026 disputato al Mobility Resort Motegi.

Dopo settimane difficili e risultati al di sotto delle aspettative la “Bestia” lascia Motegi con un quarto posto che vale molto più di quanto racconti la classifica. Il pilota riminese è stato protagonista di una gara in costante crescita, chiusa a pochi decimi dal podio dopo un lungo inseguimento nei confronti di Marco Bezzecchi. Un risultato che non gli ha permesso di festeggiare il podio, ma che gli ha restituito sensazioni estremamente positive, forse le migliori dell’intera stagione.

La gara di Motegi non era iniziata nel migliore dei modi per Bastianini. Nelle prime fasi, infatti, il romagnolo ha perso tempo prezioso nel duello con Pedro Acosta, una situazione che gli ha impedito di mantenere il ritmo del gruppo di testa. Una volta liberatosi del pilota spagnolo, però, il passo è cresciuto in maniera costante e gli ha consentito di recuperare terreno sui primi, fino ad arrivare negli ultimi giri alle spalle di Bezzecchi. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Enea Bastianini Gara Gp Giappone Motegi MotoGP 2026

“È stata una bella gara, molto difficile all’inizio perché ho impiegato un po’ di tempo a sorpassare Pedro (Acosta) e abbiamo perso ritmo, accumulando distacco dagli altri. A metà gara ho cercato di spingere forte, ma anche Marco (Bezzecchi) andava fortissimo. Sono riuscito a riprenderlo proprio nel finale, ma purtroppo non sono riuscito a superarlo.

Abbiamo chiarito le idee dopo la gara dell’Austria. Ho studiato molto i dati di Pedro per capire cosa facesse di diverso, dato che lui riusciva a fare la differenza. Qui abbiamo provato soluzioni differenti: mi sono trovato bene da subito con la mescola morbida al posteriore e ancora meglio al mattino quando ho provato la dura, una gomma che solitamente non mi piace moltissimo. Continuare a studiare, non mollare e analizzare cosa fanno gli altri mi è stato di grande aiuto oggi.

Nell’episodio con Bezzecchi lui ha staccato forte, mentre io ero ancora un po’ troppo lontano per attaccarlo alla curva 11. Ho provato a frenare il più forte possibile per lanciarmi sul rettilineo, ma non ha funzionato. Con il senno di poi sarebbe stato meglio frenare leggermente prima per tentare l’attacco alla 11, ma sono arrivato un po’ troppo tardi e sarebbe servito ancora mezzo giro. La cosa che mi dà più soddisfazione è aver ritrovato quel feeling che mi mancava da tantissimo tempo. Anche quando lo scorso anno ho fatto podio a Brno o Barcellona, non avevo mai avvertito questo tipo di sensazioni. Tornare a guidare così è stato appagante e, nonostante il quarto posto, a fine gara ero veramente felice e soddisfatto del lavoro svolto. Su questa pista il consumo delle gomme è stato contenuto e questo ci ha aiutati. Non so se riuscirò a ripetere il miglior giro sul finale in altre occasioni, ma per il momento ci godiamo questo risultato e cerchiamo di capire esattamente perché sia successo, perché la consapevolezza è la prima cosa.”

5/5 - (2 votes)