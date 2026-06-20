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MotoGP | GP Brno: Alex Marquez alza bandiera bianca

Il #73 del Gresini Racing ha deciso di ritirarsi e non parteciperà alla Sprint e alla gara domenicale del Gran Premio della Repubblica Ceca

di Alessio Brunori20 Giugno, 2026
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Alex Marquez dopo aver provato venerdì e sabato mattina a Brno, ha deciso di non proseguire il weekend ceco, non partecipando quindi alla Sprint Race e alla gara “lunga” della domenica del Gran Premio della Repubblica Ceca.

Dopo aver consultato il Team e il Dr. Angel Charte, ha deciso di ritirarsi dal resto del weekend, con l’obiettivo di proseguire il suo recupero nel miglior modo possibile.

Il #73 del Gresini Racing era stato operato con successo alla clavicola destra dopo il terribile incidente avvenuto nel Gran Premio di Catalunya. Il centauro del Gresini Racing aveva tamponato in pieno rettilineo la moto del connazionale Pedro Acosta che aveva avuto un problema tecnico a le curva 9 e 10 rallentando improvvisamente.

Il rider del Gresini Racing era riuscito ad evitare il tamponamento “diretto” ma pur prendendo di “schiaffo” il codone della KTM di Acosta, era stato “indirizzato” verso il piccolo spazio che c’è al lato destro del rettilineo e solo con bravura e un pizzico di fortuna era riuscito ad evitare l’impatto con il muro, che sarebbe potuto essere fatale.

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