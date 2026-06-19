MotoGP | GP Brno Day 1, Ogura: “Mi piacerebbe vincere”

Grandissimo inizio a Brno per Ai Ogura, rider SuperFile Trackhouse MotoGP Team. Il giapponese in sella all’Aprilia del Team Owner Justin Marks ha ottenuto il miglior tempo con tanto di record della pista ceca, che ospita la nona tappa della stagione, il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Con 1:51.735 ha letteralmente “abbattuto” il vecchio record della pista che apparteneva a Pecco Bagnaia, che lo scorso anno aveva girato in 1’52.303.

Ogura ha sempre dimostrato una grande velocità in gara, ma ha sofferto in qualifica, se domani otterrà una buona posizione di partenza potrà essere protagonista sia nella Sprint Race che nella gara domenicale. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP il #79 della casa di Noale.

Dichiarazioni Ai Ogura Day 1 GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Fin dal mattino il feeling è stato buono e di conseguenza ho ottenuto questo risultato. Mi piacerebbe vincere. Negli altri weekend di gara, ho guidato bene il venerdì ma poi per il resto del weekend non ho fatto degli step ed è dove abbiamo perso mentre altri hanno migliorato. Devo fare un ottimo step per domani, continuiamo a lavorare.”

Il venerdì di Brno ha restituito un Ai Ogura scintillante, finalmente capace di mettere insieme tutto ciò che gli era mancato nei weekend precedenti. Il talento giapponese ha sempre mostrato una velocità naturale impressionante, soprattutto sulla distanza, ma spesso aveva pagato a caro prezzo la mancanza di un giro secco competitivo. Questa volta, invece, ha trovato subito il feeling con la sua Aprilia RS‑GP, sfruttando al massimo un tracciato che premia fluidità, precisione e capacità di mantenere alta la velocità in percorrenza.

Brno, con il suo layout scorrevole e le sue curve in appoggio, sembra cucito su misura per il suo stile. Ogura guida con una pulizia quasi chirurgica, sfrutta traiettorie rotonde e ama le piste dove la velocità media è alta. La sua Aprilia, inoltre, si è dimostrata particolarmente efficace nei curvoni veloci, e questo potrebbe permettergli di essere competitivo sia nella Sprint sia nella gara lunga.

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