MotoGP | GP Brno Day 1, Di Giannantonio: “Abbiamo una buona velocità”

Fabio Di Giannantonio ha iniziato bene il weekend ceco di Brno, teatro della nona tappa della MotoGP 2026, il Gran Premio della Repubblica Ceca.

Il pilota romano del VR46 Racing Team ha infatti chiuso con il terzo tempo, prima Ducati nella classifica dei tempi. “Diggia” dopo una mattinata difficile è riuscito a recuperare nel pomeriggio, centrando la Q2 diretta.

L’obiettivo è quello di fare una bella prestazione in qualifica per poi potersi giocare le proprie carte su una pista che gli piace molto. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Day 1 GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Sono molto contento perchè stamattina non avevamo buone sensazioni ma abbiamo centrato in pieno il pomeriggio, la moto si è confermata migliore anche delle ultime gare dove abbiamo fatto delle modifiche che hanno peggiorato. L’obiettivo è di fare una grande prestazione, sto lavorando per essere molto competitivo, sono ottimista per domani e realisticamente abbiamo una buona velocità. Dobbiamo migliorare i sorpassi, ma secondo me siamo messi bene. Il campionato è fatto di 44 partenze e il trucco è stare lì, gli zeri pesano e bisogna raccogliere il possibile. Sto cercando di fare il massimo e solo la fine ci dirà se abbiamo fatto bene. Con la frizione Ducati ho sempre faticato perché è molto sensibile. Il team ha fatto una modifica, riesco ad essere più costante, ci stiamo lavorando e l’obiettivo è di diventare forti anche lì. Deve essere una cosa che viene naturale.”

Il Day 1 del GP della Repubblica Ceca MotoGP 2026 conferma ancora una volta la crescita costante di Fabio Di Giannantonio, sempre più protagonista in questa fase centrale della stagione. Il terzo tempo ottenuto a Brno, su una pista storica e molto amata dai piloti, rappresenta un segnale importante per il VR46 Racing Team.

La sua prestazione assume ancora più valore considerando la difficoltà incontrata nella sessione del mattino. “Diggia” ha infatti faticato a trovare il giusto equilibrio con la Desmosedici GP26, ma il lavoro svolto tra FP1 e FP2 ha permesso di ribaltare completamente la situazione. Nel pomeriggio la moto è tornata a rispondere come nelle giornate migliori, confermando che la direzione tecnica intrapresa è quella corretta dopo alcune modifiche che, nelle gare precedenti, non avevano dato i risultati sperati.

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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