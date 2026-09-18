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MotoGP | Gp Austria: Acosta fa sue le pre-qualifiche del Red Bull Ring

Di Giannantonio e Bezzecchi accedono direttamente alla Q2, Bagnaia ancora in grande difficoltà e costretto alla Q1

di Alessio Brunori18 Settembre, 2026
MotoGP | Gp Austria: Acosta fa sue le pre-qualifiche del Red Bull RingMotoGP | Gp Austria: Acosta fa sue le pre-qualifiche del Red Bull Ring

MotoGP Pre-qualifiche GP Austria Red Bull Ring – E’ un Pedro Acosta in grande spolvero quello che ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Al Red Bull Ring nella gara di casa della KTM il pilota della casa austriaca ha fermato il cronometro sul tempo di 1:28.381, bissando il miglior tempo ottenuto nelle libere della mattinata.

Alle spalle del pilota di Mazarron staccato di 0.127s troviamo la Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Fermin Aldeguer e l’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team del rientrante Ai Ogura.

Quarto tempo per Marc Marquez, con il nove volte iridato della Ducati che paga un gap di 0.204s e che porta la sua Desmosedici GP davanti all’Aprilia Factory di Jorge Martin e alla Desmosedici GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Brad Binder con la seconda KTM Factory, Alex Marquez con la seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP (vittima di una strana caduta a pochi minuti dalla fine della sessione, ndr), Marco Bezzecchi su Aprilia Factory e la migliore delle moto giapponesi la Yamaha YZR-M1 dell’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo.

Solo quattro millesimi hanno separato Luca Marini dalla Q2 diretta, con il pesarese che in sella alla Honda Factory ha chiuso 11esimo e davanti ai compagni di marca del Team LCR Johann Zarco e Diogo Moreira e al connazionale Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3).

La “Bestia” ha preceduto il tester della casa austriaca Pol Espargarò (che sostituisce ancora il convalescente Maverick Vinales, ndr), Alex Rins (Yamaha Factory) e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Continua il momento difficile di Pecco Bagnaia, che dopo le polemiche per le parole dette a Fabio Di Giannantonio e riprese dalle telecamere di DAZN Espana, dove sembrava accusare la Ducati di non fargli provare tutto, ha chiuso ancora nelle retrovie, 18esimo a 0.885s dalla vetta.

Dietro a lui i soli Raul Fernandez (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team), Takaaki Nagakami (tester Honda, sostituisce Joan Mir che ha dato forfait dopo il malessere di Misano, ndr) e le Yamaha Pramac di Jack Miller e Toprak Razgatlioglu.

Foto: Michelin

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MotoGp Pre Qualifiche Red Bull Ring - GP Austria - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:28.381
2 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp 1:28.508 +0.127
3 79 Ai Ogura Superfile Trackhouse Motogp Team 1:28.568 +0.187
4 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:28.585 +0.204
5 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1:28.603 +0.222
6 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:28.633 +0.252
7 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:28.650 +0.269
8 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:28.702 +0.321
9 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:28.811 +0.430
10 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:28.817 +0.436
11 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:28.821 +0.440
12 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:28.865 +0.484
13 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 1:28.939 +0.558
14 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:29.061 +0.680
15 44 Pol Espargaro Red Bull Ktm Tech3 1:29.091 +0.710
16 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:29.101 +0.720
17 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:29.191 +0.810
18 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:29.266 +0.885
19 25 Raul Fernandez Superfile Trackhouse Motogp Team 1:29.330 +0.949
20 30 Takaaki Nakagami Honda Hrc Castrol 1:29.596 +1.215
21 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:29.949 +1.568
22 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp 1:29.982 +1.601

Red Bull Ring - GP Austria - Risultati Pre Qualifiche

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