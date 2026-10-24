MotoGP | GP Australia, Marquez vince la Sprint Race: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race GP Australia Phillip Island – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti della Sprint Race del Gran Premio d’Australia classe MotoGP.

La vittoria è andata a Marc Marquez che ha preceduto suo fratello Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Tre Ducati nei primi tre posti, con Marco Bezzecchi quarto con l’Aprilia.

Brutta tegola per Jorge Martin, caduto nel corso dell’ottavo giro mentre era in lotta per la vittoria. Il pilota di San Sebastian de los Reyes ha riportato infatti una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale.

Non correrà la gara domenicale ed è in fortissimo dubbio la sua parteicpazione al Gran Premio della Malesia in programma il prossimo weekend.



