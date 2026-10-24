MotoGP | GP Australia Sprint Race: la caduta di Jorge Martin [VIDEO]

Una caduta che potrebbe costare il Campionato quella di cui è stato vittima Jorge Martin, scivolato ad alta velocità nel corso dell’ottavo giro della Sprint Race di Phillip Island, mentre stava lottando per la vittoria con Marc Marquez.

Lo spagnolo è stato trasportato al centro medico del circuito per essere sottoposto ai primi accertamenti, che purtroppo hanno evidenziato una frattura del radio e una sospetta frattura dell’ulna destra in sede distale.

“Martinator” sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti nelle prossime ore, per una definitiva valutazione del quadro. Il pilota è stato dichiarato unfit per la gara di domenica ed è a forte rischio anche la gara della Malesia in programma il prossimo weekend.

Prima della caduta, il pilota madrileno stava contendendo il successo a Marc Marquez in una delle battaglie più spettacolari della stagione, più volte i due si sono scambiati la posizione, poi il brutto epilogo per il #89 dell’Aprilia.





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