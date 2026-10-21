MotoGP | GP Australia: Bagnaia cerca il riscatto a Phillip Island

La stagione 2026 di Pecco Bagnaia sta giungendo al termine senza nessun acuto. Il pilota della Ducati, reduce dalla caduta avvenuta nella gara domenicale di Mandalika, arriva a Phillip Island, un circuito dove non ha mai vinto ma che è uno dei più affascinanti per piloti e spettatori.

Il tre volte iridato della Ducati proverà a voltare pagina sul circuito australiano, cosa che non gli è ancora riuscita in sella alla Desmosedici GP 26, una moto con cui non è mai sbocciato il feeling e che fatica a “digerire”.

Il confronto con il proprio team-mate è impietoso, il pilota di Chivasso ha 166 punti contro i 353 di Marc Marquez, un abisso che difficilmente si può spiegare con il solo fattore tecnico.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Sarà l’ultima volta su questa pista, un circuito dove non sono ancora riuscito a vincere, ma che conserva un fascino incredibile, un layout fuori dal comune e pura adrenalina. Lavoriamo sodo fin dal venerdì, e sfruttiamo al massimo il nostro pacchetto.”

Info Pecco Bagnaia

GP disputati: 251 (146 x MotoGP, 36 x Moto2, 69 x Moto3)

Vittorie: 41 (31 MotoGP + 8 Moto2 + 2 Moto3)

Podi: 86 (63 MotoGP + 16 Moto2 + 7 Moto3)

Vittorie Sprint: 14

Pole positions: 35 (28 MotoGP + 6 Moto2 + 1 Moto3)

Titoli mondiali: 3 (MotoGP 2023, MotoGP 2022, Moto2 2018)

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