MotoGP | GP Australia: Marini salta le pre-qualifiche

Dopo aver completato solo due giri nelle FP1 a causa di un virus che lo sta debilitando da alcuni giorni, Luca Marini non prenderà parte al resto del programma del venerdì sul circuito di Phillip Island. La decisione è stata presa in accordo con il team medico della MotoGP, che ha ritenuto opportuno evitare ulteriori sforzi fisici per consentire al pilota pesarese di recuperare energie in vista del prosieguo del weekend.

Nonostante le condizioni non ottimali, il portacolori Honda aveva comunque scelto di scendere in pista nella prima sessione di prove libere, stringendo i denti e cercando di raccogliere dati utili per sé e per la squadra. Tuttavia, dopo pochi passaggi è apparso chiaro come il malessere stesse limitando la sua capacità di affrontare una delle piste più impegnative del calendario. Phillip Island, con le sue curve veloci e le continue sollecitazioni fisiche dovute al vento e ai cambi di direzione ad alta velocità, richiede infatti una condizione atletica pressoché perfetta.

Lo stop precauzionale permetterà a Marini di concentrarsi esclusivamente sul recupero, seguendo le indicazioni dello staff medico e monitorando costantemente l’evoluzione dei sintomi. Nella mattinata di sabato il pilota sarà sottoposto a una nuova valutazione per verificare se sarà in grado di tornare in sella e partecipare alle restanti sessioni del Gran Premio d’Australia.

Per il momento il suo weekend resta dunque in bilico. Ricordiamo che la Honda sta già facendo a meno di Joan Mir e che il Team ufficiale aveva schierato il solo Marini essendo out anche i tester Aleix Espargarò e Takaaki Nakagami.

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