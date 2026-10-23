MotoGP | Gp Australia: a Bezzecchi le pre-qualifiche, Marquez 3°, Martin 5°

MotoGP Pre-qualifiche GP Australia Phillip Island – Le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia classe MotoGP sono state caratterizzate ad inizio sessione da due bandiere rosse.

La prima è stata esposta dopo che Marco Bezzecchi aveva tamponato Alex Marquez. Il pilota riminese in staccata aveva preso con la ruota anteriore della sua Aprilia il posteriore della Ducati Desmosedici GP 26 di Alex Marquez. Finendo in terra il “Bez” aveva lasciato pezzi della carena della sua RS-GP26 che si era staccata, da qui la Red Flag per Track Conditions.

Marco Bezzecchi tampona Alex Marquez Pre-Qualifiche GP Australia MotoGP 2026

Another view of the incident, including a not impressed @alexmarquez73 reaction 👀 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Lq3zm38FYz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

La seconda è stata esposta quando in pista è entrato un wallaby, un marsupiale di dimensioni più piccole rispetto al canguro, ma appartiene alla stessa famiglia dei Macropodidae. Dopo aver attraversato la pista con un salto è passato nella service road per poi lasciare il circuito.

RED FLAG 🚩 We’ve got a wallaby on track 🦘 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Bb5j2cxXB1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Il turno è poi proseguito regolarmente e alla fine il più veloce è stato il nostro Marco Bezzecchi, che dopo essere risalito in sella dopo la caduta, ha chiuso con il best-lap di 1:26.775 (il record della pista appartiene a Fabio Quartararo che lo scorso anno girò in 1:26.465, ndr).

Il pilota riminese ha preceduto il compagno di marca Raul Fernandez, che in sella alla RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso a 0.072s dal “Bez”.

Terzo tempo per Marc Marquez, che dopo essere stato il più veloce nelle libere della mattinata ha girato in 1:26.901, a 0.126s dalla vetta.

Dietro al pilota della Ducati troviamo altre due Aprilia, quella del giapponese Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e quella del leader del Mondiale Jorge Martin, con quest’ultimo che paga un gap dalla vetta di 0.255s.

Sesto tempo per la Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez, con il #73 caduto a due minuti dal termine mentre era a casco “rosso” al T1. Ottima la sessione di Enea Bastianini che in sella alla KTM del Team Tech3 si qualifica direttamente alla Q2 avendo centrato il settimo tempo.

Accedono direttamente alle fase finale delle qualifiche anche Pedro Acosta su KTM Factory, il rookie Honda LCR Diogo Moreira e il nostro Fabio Di Giannantonio su Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Johann Zarco è il primo dei piloti che non sono riusciti a passare direttamente alla Q2. Il pilota francese del Team LCR ha infatti chiuso 11esimo, davanti all’idolo di casa Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e a Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing).

Dietro al sud-africano ha chiuso il nostro Pecco Bagnaia che continua il trend negativo che lo sta accompagnando da inizio stagione. Il tre volte iridato della Ducati è 16esimo a 0.952s da Bezzecchi. Il feeling con la Desmosedici GP 26 non è mai nato e quando mancano cinque gare alla fine della stagione sembra ormai utopia un suo ritorno in vetta.

Dietro al #63 della casa di Borgo Panigale la Yamaha Factory dell’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo, la seconda Ducati Desmosedici GP del BK8 Gresini Racing MotoGP di Iker Lecuona (sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer, ndr), la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team dell’italo-brasiliano Franco Morbidelli, la seconda Yamaha Factory di Alex Rins, la seconda KTM del Team Tech3 di Maverick Vinales e la Yamaha del tester Augusto Fernandez che sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu, con il turco che ha finito in anticipo la stagione dopo la caduta di Mandalika.

Assente Luca Marini (Honda Factory), debilitato da un virus influenzale e che proverà a scendere in pista sabato per le qualifiche.

Foto: Michelin

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