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MotoGP | Gp Australia Prove Libere 1: Marquez al comando, Bezzecchi è quarto

Il nove volte iridato della Ducati ha preceduto Raul Fernandez e Jack Miller

di Alessio Brunori23 Ottobre, 2026
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MotoGP Prove Libere 1 Gp Australia Phillip Island – Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove libere del GP d’Australia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota della Ducati lo ha ottenuto a fine turno con gomme usate di ben 16 giri, 1:27.985 il suo miglior crono, 0.048s migliore di quello fatto segnare da Raul Fernandez, che in sella all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team era stato protagonista di una brutta caduta alla curva curva 7, fortunatamente risoltasi senza grosse conseguenze.

Terzo tempo per l’idolo di casa Jack Miller, che però al contrario dei primi due ha montato gomme nuove sulla sua Yamaha YZR-M1 del Pramac Racing. L’australiano subito dopo aver ottenuto il suo best-lap (che al momento era il migliore, ndr) è scivolato alla curva 1 ruzzolando per molti metri, rialzandosi claudicante ma sembra senza conseguenze fisiche.

Buona la sessione del nostro Marco Bezzecchi, quarto con l’Aprilia RS-GP26 Factory. Il pilota riminese che ha girato in 1:28.278 e che in Campionato deve recuperare 46 punti al team-mate Jorge Martin, ha preceduto la Ducati Desmosedici GP 26 del BK8 Gresini Racing MotoGP di Alex Marquez, la KTM Factory di Pedro Acosta (+0.449s) e proprio Martin. Quest’ultimo che comanda la classifica iridata con 2 punti di vantaggio su Marc Marquez accusa un gap di 0.453s dal connazionale della Ducati.

Ottavo tempo per il giapponese Ai Ogura, che in sella alla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team è davanti alla Yamaha YZR-M1 dell’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo e alla Ducati Desmosedici GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team del nostro Fabio Di Giannantonio.

Brad Binder con la seconda KTM Factory ha chiuso 11esimo, per lui anche un problema tecnico quando la sua RC16 ha rotto il motore con tanto di nuvolone bianco. Alle spalle del #33 la migliore delle RC213V, quella del Castrol Honda LCR di Johann Zarco.

Il pilota francese è seguito da dalla seconda Yamaha Factory, quella di Alex Rins, dalle KTM del Team Tech3 di Enea Bastianini e Maverick Vinales e dalla Yamaha Pramac del tester Augusto Fernandez, che sostituisce l’infortunato Toprak Razgatlioglu (per il turco stagione finita dopo la caduta di Mandalika, ndr)

Iker Lecuona che sostituisce l’infortunato Fermin Aldeguer in sella alla seconda Ducati del BK8 Gresini Racing MotoGP ha chiuso 17esimo a 1.603s dalla vetta. Per il #27 anche una scivolata alla curva 7 con la moto che è passato molto vicino allo spagnolo.

Sessione molto difficile per Pecco Bagnaia (Ducati Factory) e Franco Morbidelli (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team). I due italiani hanno chiuso in 18esima e 19esima posizione staccati rispettivamente di 1.677s e 1.850s, distacchi molti pesanti.

A chiudere la classifica dei tempi il rookie Honda LCR Diogo Moreira, che il prossimo anno sarà nel Team ufficiale della casa nipponica e il nostro Luca Marini, con quest’ultimo che ha percorso solo due giri visto che non sta bene fisicamente, per il pesarese sintomi influenzali.

Foto: Michelin

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MotoGp Prove Libere 1 Phillip Island - GP Australia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 1:27.985
2 25 Raul Fernandez Superfile Trackhouse Motogp Team 1:28.033 +0.048
3 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp 1:28.120 +0.135
4 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing 1:28.278 +0.293
5 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp 1:28.285 +0.300
6 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing 1:28.434 +0.449
7 89 Jorge Martin Aprilia Racing 1:28.438 +0.453
8 79 Ai Ogura Superfile Trackhouse Motogp Team 1:28.620 +0.635
9 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:28.788 +0.803
10 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:28.952 +0.967
11 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing 1:28.965 +0.980
12 5 Johann Zarco Castrol Honda Lcr 1:29.145 +1.160
13 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team 1:29.197 +1.212
14 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 1:29.342 +1.357
15 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 1:29.431 +1.446
16 47 Adrian Fernandez Prima Pramac Yamaha Motogp 1:29.557 +1.572
17 27 I. Lecuona Bk8 Gresini Racing Motogp 1:29.588 +1.603
18 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:29.662 +1.677
19 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team 1:29.835 +1.850
20 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr 1:29.905 +1.920
21 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol 1:34.033 +6.048

Phillip Island - GP Australia - Risultati Prove Libere 1

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