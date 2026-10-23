MotoGP | GP Australia Day 1, Bezzecchi: “Ottima giornata”

Il fine settimana del Gran Premio d’Australia è entrato ufficialmente nel vivo sul circuito di Phillip Island. La sessione di pre-qualifiche della classe regina ha delineato i primi verdetti ufficiali sul tracciato oceanico, noto per le sue condizioni ambientali storicamente complesse e per le forti raffiche di vento che mettono a dura prova piloti e Team.

Il lavoro nei box si è concentrato sulla ricerca del limite e sulla costanza di rendimento sul passo gara. In questo contesto, la giornata si è conclusa con il riscontro cronometrico che ha visto Marco Bezzecchi chiudere la sessione al comando della classifica, ponendo le basi per un proseguo di weekend che potrebbe anche essere caratterizzato dalle piogge e che si preannuncia particolarmente combattuto. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Direi un’ottima giornata. Sono abbastanza contento di com’è andata, sia stamattina che oggi pomeriggio. Nel pomeriggio è stato un po’ più difficile lavorare con il vento e con entrambe le mescole, perché comunque abbiamo dovuto provare a portarle avanti tutte e due. Però sono contento di come abbiamo lavorato: la velocità è buona e il passo è altrettanto buono. Ovviamente fino ad ora abbiamo girato un po’ poco per capire veramente bene quale sarà il degrado delle gomme, però sono abbastanza contento. Il rendimento nel quarto settore? È una parte molto difficile della pista, non mi viene naturale, però ci sto lavorando. In realtà è da circa tre o quattro anni che ci insisto, perché è sempre stato un mio punto debole. Sto cercando di cambiare un po’ approccio per capire come essere più veloce in quel tratto.”

Contatto e caduta con Alex Marquez e possibilità pioggia

“Sono cose che possono capitare. Eravamo molto vicini, lui ha staccato in un punto in cui non me l’aspettavo e l’ho appena sfiorato, solo che poi sono finito sull’erba e sono scivolato. Il bagnato? La pioggia è sempre un po’ imprevedibile, quindi bisognerà aspettare e vedere, una volta scesi in pista, quali saranno le sensazioni. Alla fine il bagnato fa un po’ storia a sé: ogni pista ti dà feedback diversi perché il grip di ogni circuito cambia, quindi in condizioni di bagnato questa cosa si amplifica. Vedremo, l’unica cosa migliore da fare è aspettare domani, quando ci si sveglia, aprire la finestra, vedere com’è il tempo e adattarsi di conseguenza.”

Foto: Michelin

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