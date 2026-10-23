MotoGP | GP Australia Day 1, Bagnaia: “Meglio essere ottimisti ed avere torto che…”

Inizio difficile quello di Pecco Bagnaia a Phillip Island, teatro della 18esima tappa della MotoGP 2026, il Gran Premio d’Australia.

Il pilota piemontese della Ducati ha chiuso la sessione soltanto in quattordicesima posizione, incappando in una giornata caratterizzata da mancanza di feeling con la sua Desmosedici GP.

Tra la difficoltà di far curvare il la moto senza finire largo e l’impossibilità di generare il giusto grip, la prestazione del tre volte iridato della casa di Borgo Panigale ha mostrato l’attuale incapacità di raddrizzare una stagione che non è mai decollata.

Intervistato da Sky Sport MotoGP ha citato una massima di Albert Einstein: “È meglio essere ottimisti ed avere torto piuttosto che pessimisti ed avere ragione.”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Abbiamo sbagliato curve dove sentirmi bene, perché mi sento bene nelle curve a destra e qua ce ne sono troppe più a sinistra, quindi sarebbe dovuto essere l’opposto. Però in generale faccio un po’ di fatica. Non riesco a far girare la moto e non riesco a portare velocità, perché altrimenti vado largo ed è stata complicata. Devo dire che nell’arco della giornata siamo migliorati abbastanza e a fine turno, secondo me, sono stato più io che non sono riuscito a mettere insieme un giro fatto per bene. Perché secondo me ho fatto 1’27.7, ma ho lasciato un po’ in giro, quindi 1’27.5, che era il target, si poteva arrivare a fare.”

Incognita pioggia Phillip Island

“Penso che nessuno possa preferire qui a Phillip Island l’acqua. La pioggia è una situazione difficile, si va molto forte, c’è tanto vento, freddo, le gomme a destra non si scaldano, i freni fanno fatica a scaldarsi, quindi in generale non è la situazione migliore. Sicuramente è un’incognita che può magari anche giocare a favore, quindi proveremo a far di tutto. Magari col passo in avanti che siamo riusciti a fare oggi può aiutarmi, però la vedo dura perché comunque la mancanza di grip rimane un po’ la mancanza più grande, quindi è tosta.”

Poi sul finale la massima di Albert Einstein

“Meglio essere ottimisti. Ecco, una cosa che diceva Einstein: “Meglio essere ottimisti e avere torto che essere pessimisti e aver ragione.”

Foto: Michelin

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