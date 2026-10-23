MotoGP | GP Australia Day 1, Fernandez: “Prima la paura, poi tutto è andato bene”

Le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia hanno visto protagonista Raul Fernandez, capace di chiudere la sessione con il secondo tempo assoluto nonostante una brutta caduta nelle FP1 e il dolore alla mano sinistra infortunata a Mandalika.

Il pilota spagnolo del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha affrontato la pista australiana in condizioni fisiche particolarmente complesse, condizionato dai postumi di un recente infortunio alla mano e da una caduta avvenuta nel corso del weekend.

Nonostante il dolore e le limitazioni nei movimenti, il lavoro svolto nel box e le modifiche tecniche apportate alla moto gli hanno permesso di trovare il feeling necessario per centrare l’accesso diretto alla Q2, salvando energie preziose in vista delle prossime fasi del fine settimana, ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 1 Gp Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Alla fine è andata piuttosto bene, abbiamo chiuso in seconda posizione, ma che paura per quella caduta! Fortunatamente mi sono chiuso bene per proteggermi. Sono stato fortunato perché ho subito preso la mano e ho capito subito che l’altro dito, il secondo, si era rotto, e poi c’è il mignolo, che è il dito dove ho preso l’impatto quando sono caduto. Ho provato a muoverlo, ma niente. È vero che questa mattina mi sono sentito un po’ meglio con la mano, perché partivo da una situazione di zero assoluto, il che vuol dire che ho dovuto ricominciare da capo. Quando ho iniziato a frenare e a spingere con queste dita, non era una situazione performante e costante come a Mandalika. Mi sono dovuto abituare di nuovo, ma per fortuna avevo tempo.

Dopo la caduta nulla: mi ha fatto un po’ male il collo, abbiamo provato a fare un po’ di trattamenti e poi nelle pre-qualifiche abbiamo deciso di fare il giro giusto solo per capire se tutto andava bene. Abbiamo fatto un passo normale, buono ma non tirato, il che vuol dire che non mi sono impegnato al massimo; si trattava solo di salvare la situazione per fare il time attack ed entrare direttamente in Q2.

Quando abbiamo visto che eravamo dentro la Q2 è stato perfetto, perché in questo modo ho salvato preziose energie per domani. Domani sarà una giornata totalmente differente, il tempo cambierà tantissimo e arriverà la pioggia, il che significa che dovremo preservare le energie soprattutto per la gara di domenica, e per questo motivo abbiamo affrontato una sessione più tranquilla.”

Foto: Michelin

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