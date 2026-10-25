MotoGP | Gp Australia: causa meteo rinviato il programma domenicale, cancellato il Warm Up

La domenica del Gran Premio d’Australia si è aperta nel segno dell’incertezza. Le condizioni meteorologiche avverse che interessano l’area di Phillip Island hanno infatti costretto gli organizzatori a modificare il programma della giornata, con una serie di rinvii dovuti alla scarsa visibilità che impedisce il regolare utilizzo dell’elicottero medico.

Il primo aggiornamento è arrivato nelle prime ore della mattinata locale. Gli organizzatori hanno comunicato che l’azione in pista sarebbe stata ritardata a causa delle condizioni di visibilità insufficienti per consentire all’elicottero di emergenza di operare in sicurezza. In quel momento si sperava in un miglioramento del meteo intorno alle 11:00 locali, con il Warm Up della MotoGP indicato come prima sessione prevista non appena le condizioni lo avessero permesso.

Con il passare delle ore, tuttavia, la situazione non è migliorata. Alle 10:45 locali è stato diffuso un secondo aggiornamento nel quale si spiegava che i problemi di visibilità continuavano a influenzare l’operatività dell’elicottero medico. Di conseguenza, è stato confermato che l’attività in pista non sarebbe potuta iniziare alle 11:00 come inizialmente previsto. Gli organizzatori hanno quindi invitato team, piloti e appassionati ad attendere ulteriori comunicazioni.

Poco dopo è arrivata una nuova decisione ufficiale, ancora più significativa per il programma della giornata. In assenza di previsioni che indicassero un miglioramento imminente della visibilità, è stato stabilito che nessuna attività in pista sarebbe iniziata prima delle 13:00 locali.

Contestualmente è stata annunciata la cancellazione del Warm Up della MotoGP, una scelta resa necessaria dalla necessità di recuperare tempo e riorganizzare il programma nel caso in cui le condizioni meteorologiche avessero finalmente consentito la ripresa delle operazioni.

La sicurezza resta infatti la priorità assoluta. Sebbene il circuito sia teoricamente pronto ad accogliere le moto, il regolamento impone che l’elicottero medico sia pienamente operativo per garantire un intervento rapido in caso di incidente. Finché la scarsa visibilità continuerà a limitarne i movimenti, le sessioni non potranno prendere il via.

Gli organizzatori hanno inoltre comunicato che un ulteriore aggiornamento sarebbe stato pubblicato alle 12:30 locali (02:30 ora solare), momento in cui verrà rivalutata la situazione meteo. Team e tifosi restano quindi in attesa di capire se il programma della domenica potrà effettivamente svolgersi oppure se saranno necessarie ulteriori modifiche per concludere il weekend australiano.

RESTATE SINTONIZZATI PER ULTERIORI AGGIORNAMENTI

4.6/5 - (7 votes)