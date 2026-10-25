MotoGP | Aldeguer salta anche la Malesia, sarà sostituito da Lecuona

Nuovo stop per Fermin Aldeguer. Il pilota del Gresini Racing dovrà infatti rinunciare anche al Gran Premio della Malesia, continuando il percorso di recupero dopo l’infortunio riportato a Mandalika. La conferma è arrivata direttamente dalla squadra italiana attraverso un comunicato diffuso sui social nelle ore successive al GP d’Australia.

La notizia rappresenta un’ulteriore battuta d’arresto per il giovane pilota spagnolo, costretto a prolungare il proprio periodo lontano dalle piste. Secondo quanto comunicato da Gresini Racing, il recupero dall’infortunio subito durante il fine settimana indonesiano sta proseguendo regolarmente, ma le condizioni fisiche del #54 non consentiranno ancora il ritorno alle competizioni nel prossimo appuntamento del Mondiale.

Nel messaggio pubblicato dal team si legge infatti che il processo di guarigione è ancora in corso e che Aldeguer non sarà dichiarato idoneo per prendere parte al weekend di Sepang. Una decisione presa in accordo con lo staff medico e finalizzata a permettere al pilota di completare il recupero senza correre rischi inutili.

Per Gresini Racing si tratta di una situazione già affrontata nelle ultime settimane. Anche in Malesia, infatti, sarà Iker Lecuona a prendere il posto dello spagnolo. Il pilota iberico è stato nuovamente scelto dalla squadra per sostituire Aldeguer, garantendo così continuità al lavoro del team in uno dei fine settimana più impegnativi della stagione.

Lecuona avrà quindi un’altra occasione per accumulare esperienza in MotoGP. Per quanto riguarda Aldeguer, non sono stati forniti ulteriori dettagli sui tempi di recupero né su una possibile data per il rientro in gara. Il comunicato si limita a confermare che la riabilitazione continua e che il pilota non sarà pronto per il GP della Malesia.

L’obiettivo resta naturalmente quello di tornare in pista soltanto quando le condizioni fisiche saranno completamente ristabilite. Nelle prossime settimane il team monitorerà l’evoluzione del recupero, con la speranza di poter riabbracciare il proprio pilota titolare negli ultimi appuntamenti della stagione.

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