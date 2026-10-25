MotoGP | GP Australia cancellato: nebbia e visibilità ridotta fermano Phillip Island

La domenica del Gran Premio d’Australia 2026 si è conclusa senza nemmeno un giro di gara. Una situazione eccezionale quella vissuta a Phillip Island, dove le pessime condizioni di visibilità hanno impedito per l’intera giornata il regolare svolgimento delle attività in pista, costringendo gli organizzatori a cancellare non solo la gara della MotoGP, ma l’intero programma previsto per la domenica.

La causa non è stata la pioggia o il vento, elementi protagonisti sullo spettacolare tracciato australiano ma non da cancellare una gara oggi, bensì una fitta foschia che ha compromesso l’operatività dell’elicottero medico. In assenza delle condizioni necessarie per garantire il trasporto sanitario in caso di emergenza, il regolamento impone infatti la sospensione delle attività in pista.

La prima comunicazione ufficiale è arrivata nelle prime ore della mattinata locale. Gli organizzatori hanno annunciato un ritardo dell’inizio dell’azione in pista proprio a causa della ridotta visibilità, spiegando che l’elicottero medico non era in grado di operare in sicurezza. In quel momento si sperava ancora in un miglioramento delle condizioni intorno alle 11:00, con il Warm Up della MotoGP che sarebbe stato il primo appuntamento a disputarsi una volta ottenuto il via libera.

Con il passare delle ore, però, la situazione non è cambiata. Un secondo aggiornamento ha confermato che la visibilità continuava a essere insufficiente e che non sarebbe stato possibile riprendere le attività all’orario inizialmente previsto. Poco dopo è arrivata una nuova comunicazione ancora più pessimistica: nessun miglioramento era previsto nell’immediato e, di conseguenza, la pista sarebbe rimasta chiusa almeno fino alle 13:00.

A quel punto è stata presa la prima decisione importante della giornata, ovvero la cancellazione del Warm Up della classe regina. L’obiettivo degli organizzatori era quello di preservare il tempo necessario per cercare comunque di disputare il Gran Premio MotoGP qualora le condizioni fossero migliorate nel corso del pomeriggio.

Le speranze sono rimaste accese ancora per qualche ora. Alle 12:30 locali è stato comunicato che non ci sarebbe stata alcuna attività prima delle 15:00 e che, una volta ricevuto il via libera, la prima sessione in programma sarebbe stata direttamente la gara MotoGP. Un chiaro tentativo di salvare almeno l’evento principale del weekend, sacrificando tutto il resto del programma.

Tuttavia, anche il successivo monitoraggio delle condizioni meteo non ha portato le notizie attese. La visibilità è rimasta troppo limitata per consentire il decollo e l’operatività dell’elicottero medico, elemento considerato imprescindibile dagli standard di sicurezza del Motomondiale.

Nel tardo pomeriggio australiano è quindi arrivata la decisione definitiva: il Gran Premio d’Australia della MotoGP è stato cancellato. Una scelta inevitabile, presa esclusivamente per ragioni di sicurezza e dopo diverse ore trascorse nella speranza di un miglioramento che non si è mai concretizzato.

Nonostante la delusione per piloti, squadre e tifosi, gli organizzatori hanno voluto salutare il pubblico accorso a Phillip Island. Per questo motivo è stata organizzata una passerella finale con i piloti della MotoGP. I protagonisti della classe regina hanno lasciato la pit lane alle 15:45 locali per compiere un giro dietro alla safety car e successivamente fermarsi sul rettilineo principale per ringraziare i fan presenti sulle tribune e lungo il circuito.

Un epilogo amaro per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Phillip Island, da sempre teatro di gare spettacolari e imprevedibili, questa volta è stata sconfitta dalle condizioni atmosferiche. Per la prima volta dopo anni, il weekend australiano si chiude senza vincitori né vinti, lasciando soltanto la frustrazione per uno spettacolo che non ha mai avuto l’opportunità di iniziare.

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