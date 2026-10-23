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MotoGP | GP Australia: Bezzecchi fa sue le pre-qualifiche: gli highlights [VIDEO]

Il pilota riminese dell'Aprilia ha preceduto Raul Fernandez e Marc Marquez

di Alessio Brunori23 Ottobre, 2026
MotoGP | GP Australia: Bezzecchi fa sue le pre-qualifiche: gli highlights [VIDEO]MotoGP | GP Australia: Bezzecchi fa sue le pre-qualifiche: gli highlights [VIDEO]

Highlights Pre Qualifiche GP Australia Phillip Island – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia classe MotoGP.

Il più veloce è stato Marco Bezzecchi che ha preceduto Raul Fernandez e Marc Marquez. Quattro Aprilia nei primi cinque posti con Ai Ogura quarto e Jorge Martin quinto.

Il pilota giapponese del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha preceduto il leader della classifica iridata Alex Marquez, Enea Bastianini e Pedro Acosta. Qualificati direttamente alla Q2 anche il rookie Honda LCR Diogo Moreira e il nostro Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team)

Dovranno passare dalla tagliola della 1 tra gli altri i nostri Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli e Luca Marini, con quest’ultimo che non ha preso parte alle pre qualifiche a causa di un virus influenzale.


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